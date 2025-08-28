“Tanta tecnica ma soprattutto tanto lavoro costante da parte dei nostri allievi”: con queste parole il giovane istruttore e cavaliere Vincenzo De Leo ha commentato l’importante risultato raggiunto dal suo gruppo.

Si è infatti conclusa la terza ed ultima tappa del Campionato Interregionale Fitetrec-Ante di qualifica, svoltasi a Baronissi (SA) presso il Centro Ippico A.S.D. Madre Terra. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi binomi provenienti da più regioni, tra cui il Team De Leo, partito da Cirò Marina con un unico obiettivo: conquistare la qualifica per le Nazionali.

Il lavoro svolto negli ultimi mesi, unito alla determinazione degli allievi e alla preparazione dei cavalli, ha dato i suoi frutti: il team ha ottenuto la qualificazione al Campionato Nazionale di Addestramento Classico e MDLT, che si terrà dal 18 al 21 settembre 2025 presso il prestigioso Centro “Le Lame” di Montefalco (Perugia).

Si prospetta così quasi una settimana di gare, sfide e momenti di grande emozione, in cui il Team De Leo porterà alto il nome non solo di Cirò Marina, ma dell’intera Calabria, dimostrando che l’equitazione può essere vissuta e praticata in maniera sana, corretta e con una forte passione.

I binomi qualificati per le Nazionali:

Cardone Chiara su Tokio di Crimissa

Rosati Thomas su Aira

De Lucia Dalila su Reginella YDV

Forciniti Luigi su Aira

Sorbilli Andrea su Reginella YDV

De Leo Vincenzo su M. Levante del Quarto

Minaudi Debora su Tornado YDV

Un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità e che conferma l’impegno e la serietà del Team De Leo, pronto ora a misurarsi con i migliori cavalieri d’Italia.