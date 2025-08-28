Un pomeriggio movimentato quello di un paio di giorni fa, per i carabinieri della Sezione Radiomobile di Crotone, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione nel centro cittadino.

In quest’ambito i militari hanno notato una coppia, un uomo e una donna, che alla vista della pattuglia hanno cercato di allontanarsi per le vie del centro, venendo comunque fermati da uno dei carabinieri.

L’uomo, nel tentativo di fuga, ha gettato a terra un involucro contenente una modica quantità di cocaina. La donna invece ha opposto un’accesa resistenza, con calci e pugni e schiaffi contro il carabiniere, rivolgendogli minacce.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

I soggetti sono quindi stati accompagnati in caserma, dove anche la donna è risultata essere in possesso di una dose di stupefacente.

Entrambi i soggetti sono stati segnalati amministrativamente al Prefetto, e la donna è stata arrestata per resistenza e violenza.

Il controllo ricade in una più ampia campagna di prevenzione posta in essere dai militari della Sezione Radiomobile, al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona del centro storico pitagorico.