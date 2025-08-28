Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la Strada Statale 107 “Silana-Crotonese”, in prossimità del km 105, nel territorio comunale di Caccuri, in provincia di Crotone. L’impatto, avvenuto tra una Fiat Punto e una BMW X1, è stato particolarmente violento e ha provocato il ferimento di tre persone. Due dei feriti sono originari di Cirò Marina, mentre una terza persona, in condizioni più gravi, è stata trasferita d’urgenza con l’elisoccorso in ospedale.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, una squadra Anas e le forze dell’ordine, che hanno provveduto ai soccorsi e alla gestione della viabilità. La circolazione lungo l’arteria ha subito forti rallentamenti fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le autorità competenti hanno avviato i rilievi per accertare l’esatta dinamica del sinistro e individuare eventuali responsabilità. L’episodio conferma, ancora una volta, la pericolosità di alcuni tratti della SS 107, troppo spesso teatro di incidenti gravi con conseguenze pesanti sia per la sicurezza degli automobilisti che per la regolarità del traffico.