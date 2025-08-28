Proseguono i controlli dei militari della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Crotone, nell’ambito dell’operazione nazionale Mare e Laghi sicuri 2025, finalizzati alla verifica sulla regolarità delle occupazioni di aree demaniali marittime ed il rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nell’Ordinanza di sicurezza balneare nr. 28/2025 emanata dalla Capitaneria di porto in data 22 Aprile 2025.
Nel Comune di Isola Capo Rizzuto, in località Capo Piccolo, è stata accertata una occupazione abusiva di pubblico demanio marittimo di circa 636 (seicentotrentasei) metri quadrati mediante la posa di ombrelloni e sdraio.
I militari della Capitaneria di porto, nel corso dei controlli in corso lungo il litorale di giurisdizione, hanno accertato che una struttura ricettiva aveva occupato, in assenza della prevista concessione demaniale marittima, una porzione di arenile posizionando abusivamente attrezzature balneari.
Le attrezzature posizionate in maniera illecita, in totale 198 (centonovantotto) tra ombrelloni, sdraio e lettini, sono state tutte rimosse dalla spiaggia.
Il titolare della struttura è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria mentre l’area demaniale marittima, abusivamente occupata, è stata restituita alla pubblica fruizione.
L’attività svolta dai militari della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Crotone consentirà, inoltre, di notiziare il Comune competente, con le comunicazioni di rito, necessarie a quantificare e, successivamente, recuperare gli indennizzi dovuti all’Erario, in conseguenza dell’occupazione abusiva accertata.
Le attività continuano ad essere condotte in stretto raccordo con la Procura della Repubblica di Crotone guidata dal Procuratore Dott. Domenico Guarascio, al fine di contrastare condotte illecite che sottraggono alla pubblica fruizione beni di proprietà dello Stato, come il pubblico demanio marittimo.
