Un ritorno carico di emozione e significato. Venerdì 29 agosto 2025 alle ore 18.30, presso Palazzo Porti, Cirò Marina ospiterà la prima presentazione ufficiale al Sud Italia de L’ingenuità che uccide, l’autobiografia di Tommasina Crugliano, edita da Graus Edizioni.

L’evento sarà introdotto dai saluti del sindaco Sergio Ferrari, dell’assessore alla cultura Mariagrazia Panebianco e dell’editore Pietro Graus. A moderare Alice Balistreri, con gli interventi dell’attrice Francesca Brandi che ha curato la prefazione del libro.

Originaria di Cirò Marina e oggi residente a Colonia, Tommasina Crugliano nel 1979, appena diciannovenne, finì in carcere per aver ucciso il marito violento. Una vicenda che la segnò profondamente e che la condusse dietro le mura del carcere di Piacenza, dove strinse una forte amicizia con l’agente di polizia penitenziaria Carla Covati. Proprio davanti a quell’istituto, dopo 47 anni, le due donne si sono ritrovate il mese scorso, in un incontro carico di emozione.

La presentazione del 29 agosto rappresenta non solo un appuntamento letterario, ma un vero e proprio ritorno alle radici. «Per me è importantissima questa presentazione perché vedo che i miei paesani mi sono vicini adesso, come allora. – spiega Tommasina Crugliano – A Cirò Marina inizia la mia storia d’amore, torno indietro con gli anni, mi rivedo bambina, rivedo i miei amici d’infanzia.»

Oltre al valore personale, Tommasina sottolinea la forza del messaggio che vuole trasmettere: «Parlare e far capire alle donne di non sopportare violenze di nessun genere, anche se il tempo è passato, la violenza non finisce mai. Spero che il pubblico di Cirò Marina accolga questa presentazione con curiosità e con il cuore aperto. Vorrei tanto che il mio libro arrivasse a ciascuno come un messaggio personale, capace di far riflettere ed emozionare.»

Dopo l’appuntamento di Cirò Marina, L’ingenuità che uccide sarà protagonista di un tour di presentazioni tra l’Italia e la Germania. Una voce che parte da una storia individuale per farsi universale, con l’obiettivo di sensibilizzare e dare forza a tutte le donne che hanno vissuto o vivono situazioni di violenza.