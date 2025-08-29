Dopo il riconoscimento (una raffinata targa) ricevuto a Cattolica ad inizio primavera al Concorso Internazionale “Città di Cattolica” considerato come l’oscar della letteratura e dopo l’uscita in apertura dell’estate della significativa silloge dal titolo “Elisir di Versi” per i tipi della Editrice Leonida di Reggio Calabria, come frutto della partecipazione al Premio da essa stessa organizzato e ove si possono leggere e gustare diversi componimenti lirici di diversa natura che celebrano l’incanto, la nostalgia e l’amore per sentimenti, persone, luoghi e ricordi, le è stato conferito e fatto pervenire anche l’Encomio del Premio Internazionale di Letteratura e Arte figurativa “Michelangelo Buonarroti” 2025 e l’inserimento di una scintillante lirica nella rispettiva antologia.

Infine, il 19.07.2025, al “Premio Letterario Nazionale Livorno” 2025, viene premiata con una appariscente medaglia di bronzo dorato. Tra moltissimi partecipanti, viene scelta un’ode dedicata al nostro paese, l’Italia, dal titolo “Lo Stivale” interamente in lingua baciata, letta da un attore professionista, Carlo Neri, sul palcoscenico con grande maestria e professionalità, provocando un fragoroso applauso (vedi e ascolta il link allegato). L’autrice fa sempre vibrare i suoi versi di sentimento e regala emozioni a chi legge e o ascolta le sue opere. Molti lettori le definiscono una carezza per l’anima, poiché l’autrice scrive con la penna intrisa di sentimenti e di passione.

La cerimonia, patrocinata dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Livorno, dal Rotary Club Livorno e dalla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti, è stata egregiamente puntellata da intermezzi musicali dedicati al celeberrimo musicista Morricone, eseguiti da due musicisti e una soprano.