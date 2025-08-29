Una serata di pura magia musicale ha chiuso il tour estivo dell’Adiemus Ensemble, guidato dal Maestro Damiano Morise, presso l’Arena Saracena di Cirò Marina. L’evento, inserito nel cartellone della rassegna CiróArte e organizzato dalla Pro Loco di Cirò Marina insieme al Comune, ha regalato al pubblico un’esperienza unica in cui musica, immagini e narrazione si sono fusi in un’unica emozione.

Il concerto, dedicato alle musiche immortali di Ennio Morricone, ha visto in scena lo spettacolo Giù la testa, per orchestra, solisti, voce e attore. La splendida voce di Valeria Bastone si è intrecciata con la narrazione intensa di Giuseppe Calabretta, il “Cantattore”, accompagnata dalle suggestive videoproiezioni tratte dai più celebri film e dagli impeccabili arrangiamenti del Maestro Morise.

«Esistono luoghi in grado di farti dare tutto te stesso – ha dichiarato il Maestro Morise – e i Mercati Saraceni sono uno di questi. Anche se sono di Cirò Marina, è la prima volta che suono in questo scenario ed è stata una bellissima emozione. È un privilegio suonare per il proprio Paese, il proprio territorio, il proprio pubblico».

L’atmosfera magica è stata arricchita dalla presenza degli ospiti Alma Sabor, duo formato da Filomena Martino e Daniele Mancuso, che hanno interpretato alcuni celebri brani pop di Morricone come Che cosa c’è, Il mondo e Se telefonando, donando alla serata un tocco di freschezza e modernità.

Il pubblico, numeroso e attento, ha saputo cogliere ogni sfumatura artistica dello spettacolo, dimostrando grande apprezzamento per una proposta culturale di alto livello. L’Adiemus Ensemble si conferma così una realtà musicale consolidata, capace di conquistare palcoscenici italiani ed esteri con professionalità e passione.

Sul palco hanno dato prova del loro talento i musicisti: Claudio Comito, Giuseppe Iovine, Francesco Novello, Daniele Lorenti, Nico Giorno, Antonio Tucci, Francesco Drago, Emmanuele Astorino, Antonio Rizzuto, Antonio Bastone, Pascal Mascaro, Alessandro Stancato, Valeria Bastone, Filomena Martino e Daniele Mancuso. Direttore, arrangiatore e concertatore: il Maestro Damiano Morise.

Un grande successo che non solo ha celebrato il genio musicale di Morricone, ma ha anche rafforzato il legame tra la musica e il territorio, confermando Cirò Marina come scenario ideale per eventi di eccellenza.