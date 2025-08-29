I militari della Compagnia di Cirò Marina, a seguito dimirati accertamenti svolti, prevalentemente, mediante l’acquisizione e l’analisi di numerosi filmati di videosorveglianza, hanno individuato e deferito alla Procura della Repubblica di Crotone un uomo di Cirò Marina, indagato per il danneggiamento seguito da incendio del tetto di un’abitazione in costruzione sita nel centro cittadino, di proprietà di una coppia del luogo. Sebbene al momento dell’intervento, risalente allo scorso giugno, non fossero state rinvenute tracce di innesco, i Vigili del Fuoco non avevano comunque escluso l’origine dolosa dell’evento: le serrate indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Cirò Marina, hanno quindi consentito di individuare il soggetto, la cui posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Crotone.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dell’indagato in ordine al reato contestato dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.