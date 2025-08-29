Cirò – Con la manifestazione “Note piccanti nel borgo di Cirò: peperoncino e musica”, chiude la lunga estate cirotana, impreziosita dal concerto del gruppo musicale dei “Carboidrati” con il suo carismatico leader Pasquale Sculco. Centinaia di turisti sono accorsi da tutto il circondario per assaporare la cucina enogastronomica locale, a base di pasta fatta in casa con peperoncino, peperoni e patate, crespelle e tanto vino di Cirò, oltre che per applaudire il gruppo musicale che ha fatto ballare tutti in piazza.

La manifestazione organizzata dalla Pro-Loco diretta da Niki De Franco, una associazione molto attenta al territorio e alle sue molteplici tradizioni, i cui soci sono indispensabili per la gestione del museo e per l’Enoteca Regionale, oltre che in tutte le manifestazioni tradizionali del paese. Sono stati tanti gli stand gastronomici e di assaggio presi di mira dai turisti e dalle persone locali presenti, dall’olio piccante, alle salse piccanti, ai peperoncini sott’oli, ma anche frutta di stagione come i fichi d’india. Un connubio tra sapori, arte culinaria e tradizioni, che fa di Cirò un borgo d’eccellenza per la sue qualità enogastronomiche, molto apprezzate da tutto il circondario.

Il gruppo dei Carboidrati hanno presentato tutte le loro canzoni, da quando divennero famosi al noto programma “Amici” di Maria De Filippi, fino all’ultimo brano uscito di recente nel mese di giugno dal titolo ”Scinna Scinna”, brano che era diventato la sigla ufficiale del Merano Wine Festival edizione calabrese a Cirò, ed era stato scelto anche per accompagnare il “Vinitaly and The City”. Il suo brano dal titolo “Scinna Scinna”, rappresenta un viaggio musicale che celebra la terra di Calabria, con sonorità mediterranee e immagini suggestive, diventando un “atto d’amore” verso la sua terra. Ringraziamenti per la buona riuscita della serata, sono giunti dall’assessore alle manifestazioni Salvatore Giardino e, dal sindaco Mario Sculco.