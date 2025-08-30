I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno proceduto ad effettuare un controllo nell’ambito dell’abusivismo commerciale, al fine di prevenire l’illecita vendita di prodotti sul territorio della provincia vibonese.

Il servizio, svolto dai militari del Gruppo di Vibo Valentia, ha consentito il sequestro amministrativo, nei confronti di un operatore economico privo di SCIA per commercio su area pubblica di proprietà del Comune di Ionadi (VV), di oltre 2.000 kg tra frutta e verdura. La merce è stata devoluta in beneficenza dalle Fiamme Gialle, grazie anche alla tempestiva ordinanza comunale che ne disponeva la consegna all’associazione Devote della Madonna del Rosario di Pompei “IL DONO”.

Alla donazione dei prodotti sequestrati erano presenti, insieme al Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Vibo Valentia – Cap. Francesco Isidoro Stassi – ed una piccola rappresentanza del Corpo, anche il Presidente dell’associazione e il Sindaco di Ionadi. Nell’occasione si sono intrattenuti per illustrare ai Finanzieri le numerose attività dell’associazione benefica, rafforzando ulteriormente il legame fra Istituzioni e cittadinanza.

L’attività di servizio, inserita in un più ampio piano di controlli stagionali del Comando Provinciale di Vibo Valentia, dimostra ancora una volta la sensibilità che il Corpo riserva ad un fenomeno che lede in via diretta la competitività e la concorrenza nei confronti dei commercianti in regola.