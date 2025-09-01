Il 24 agosto, in un clima di condivisione e partecipazione, si è svolta a Calopezzati una passeggiata speciale che ha unito cittadini, turisti, soci e amici del territorio. All’iniziativa ha preso parte anche il sindaco, che ha voluto accompagnare il gruppo in questo momento di scoperta e tutela collettiva.

L’attività si è svolta nel terreno in cui, secondo diverse ipotesi, potrebbero trovarsi i resti di una villa romana. La splendida cornice del Mar Ionio e la spiaggia incontaminata hanno fatto da sfondo a un pomeriggio non solo di pulizia ambientale, ma anche di dialogo costruttivo e confronto stimolante.

La passeggiata si è conclusa con un impegno concreto: segnalare il sito agli organismi di competenza affinché possano essere condotte indagini approfondite. L’obiettivo è verificare la presenza di testimonianze archeologiche e, in caso positivo, avviare tutte le procedure necessarie per tutelare un patrimonio culturale che appartiene all’intera comunità.

A fine manifestazione, il sindaco ha ricevuto in dono una borraccia personalizzata con il logo del circolo promotore, un gesto simbolico per sottolineare la collaborazione e la vicinanza tra istituzioni e cittadini.

Gli organizzatori hanno espresso un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, al primo cittadino, al proprietario del terreno e a quanti hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa. Il successo della manifestazione ha confermato, ancora una volta, il valore della cooperazione e l’importanza di azioni concrete a favore dell’ambiente e della memoria storica.

La tutela del territorio è una responsabilità condivisa: riguarda tutti, senza eccezioni. Solo lavorando insieme sarà possibile preservare il patrimonio naturale e culturale della regione e garantire uno sviluppo sostenibile che guardi al futuro senza dimenticare le proprie radici.