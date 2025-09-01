La Polizia Locale di Cirò Marina parteciperà al 1º Congresso Internazionale di Grappling “Policial y Militar” con due nostri operatori del Comando.
Un congresso unico, dove verranno condivise esperienze, tecniche e conoscenze in un ambiente di cooperazione e professionalità.
Più che un congresso, un appuntamento storico di scambio e crescita tra forze di polizia e militari provenienti da diversi Paesi.
Un’occasione che onora il nostro Comando e rafforza la collaborazione internazionale.
