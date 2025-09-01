Domenica 24 agosto, all’Arena Civica di Reggio Calabria, la straordinaria vita di Giusy Versace è stata ripercorsa nella serata “20 anni di Nuova Vita”, moderata dal regista Edoardo Sylos Labini e arricchita dalla partecipazione del cantautore e musicista Daniele Stefani e del ballerino e coreografo Raimondo Todaro, suo partner in Ballando con le Stelle.



Reggio Calabria, 20 agosto 2025 – Sono trascorsi 20 anni da quel terribile giorno nel quale le gambe di Giusy Versace “volarono in cielo”. Era il 22 agosto del 2005 quando Giusy, allora ventottenne, percorreva l’autostrada Salerno – Reggio Calabria per motivi di lavoro, quando un fortissimo acquazzone, all’uscita da una galleria, fece andare in testa-coda l’auto su cui viaggiava, spingendola violentemente contro il guardrail che squarciò l’abitacolo, amputandole le gambe all’altezza delle ginocchia.

Un trauma che non ha mai significato resa, ma rinascita: un nuovo e straordinario percorso di vita che negli anni l’ha vista protagonista in moltissimi ambiti. Dall’atletica leggera, dove ha conquistato 11 titoli italiani, un argento e un bronzo europei e la finale sui 200 metri alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016, alla televisione, che l’ha consacrata come prima donna senza gambe a vincere un’edizione di Ballando con le Stelle (2014) e successivamente condurre La Domenica Sportiva (2015) e la trasmissione Alive. Poi la scrittura, con la sua autobiografia Con la testa e con il cuore si va ovunque (best seller Mondadori) e con il libro illustrato per ragazzi Wondergiusy, oggi anche audiolibro. Infine, l’impegno politico: prima alla Camera (2018-2022) e oggi al Senato.

Giusy Versace ha sempre festeggiato il “compleanno della sua seconda vita” in famiglia, cercando di esorcizzare i brutti ricordi e di brindare alla vita, ma quest’anno ha voluto fare le cose in grande, organizzando una serata speciale.

La sua straordinaria storia è stata infatti raccontata al pubblico nella splendida cornice dell’Arena Civica di Reggio Calabria, con un viaggio tra parole, immagini e testimonianze, arricchito da un momento teatrale tratto dallo spettacolo ispirato al libro autobiografico Con la testa e con il cuore si va ovunque. La conduzione è stata affidata al regista Edoardo Sylos Labini, affiancato dal cantautore e musicista Daniele Stefani e dal ballerino e coreografo Raimondo Todaro.

La serata, con inizio alle 21.45 e ingresso libero, è stata patrocinata dalla Regione Calabria e dal Comune di Reggio Calabria, organizzata in collaborazione con Getshow Eventi e Progetto Touring – Comunicazione Integrata Onlife e realizzata in partnership con AC GOLD B&B Boutique Rooms & Suite, CityNow, Eccellenze Italiane, Piero Muscari Story Taylor, Piemme e Professione Danza Samuela Piccolo.