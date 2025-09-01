Nel pomeriggio del 28 agosto 2025, i Carabinieri della Stazione di Mesoraca, nell’ambito di un mirato servizio svolto unitamente a personale tecnico della società E-Distribuzione, hanno deferito in stato di libertà tre persone ritenute responsabili di furto aggravato di energia elettrica.

Nel corso del controllo a un immobile sito in via degli Artigiani, i militari e i tecnici hanno accertato gravi irregolarità sugli impianti, rinvenendo un contatore manomesso e due by-pass che consentivano di eludere la misurazione dei consumi, arrecando così un danno economico alla società erogatrice. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

L’Autorità Giudiziaria è stata immediatamente informata dai Carabinieri di Mesoraca, che proseguono gli accertamenti per quantificare l’entità del danno.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’operazione si inserisce nel quadro delle costanti attività di controllo condotte dall’Arma dei Carabinieri, in stretta sinergia con gli enti gestori e con la Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico GUARASCIO, volte a prevenire e reprimere le manomissioni degli impianti elettrici e le frodi ai danni delle società di distribuzione, fenomeno che incide negativamente sulla collettività e sulla sicurezza delle reti.