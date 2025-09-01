Nel pomeriggio del 28 agosto 2025, i Carabinieri della Stazione di Mesoraca, nell’ambito di un mirato servizio svolto unitamente a personale tecnico della società E-Distribuzione, hanno deferito in stato di libertà tre persone ritenute responsabili di furto aggravato di energia elettrica.
Nel corso del controllo a un immobile sito in via degli Artigiani, i militari e i tecnici hanno accertato gravi irregolarità sugli impianti, rinvenendo un contatore manomesso e due by-pass che consentivano di eludere la misurazione dei consumi, arrecando così un danno economico alla società erogatrice. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.
L’Autorità Giudiziaria è stata immediatamente informata dai Carabinieri di Mesoraca, che proseguono gli accertamenti per quantificare l’entità del danno.
L’operazione si inserisce nel quadro delle costanti attività di controllo condotte dall’Arma dei Carabinieri, in stretta sinergia con gli enti gestori e con la Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico GUARASCIO, volte a prevenire e reprimere le manomissioni degli impianti elettrici e le frodi ai danni delle società di distribuzione, fenomeno che incide negativamente sulla collettività e sulla sicurezza delle reti.
