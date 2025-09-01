TEAM ALTAMURA: Spina; Zazza, Poli, Nicolao (33’st Mogentale); Mbaye (7’st Ganfornina), Crimi (35’pt Lepore), Dipinto, Grande; Rosafio (33’st Simone), Silletti; Curcio(33’st Nazzaro). A disp.: Viola, Turi, Florio, Esposito, Perez, Dimola, Peschetola. All. Mangia
CROTONE: Merelli; Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale (38’st Cocetta), Guerra; Vinicius, Sandri; Zunno (38’st Vrenna), Murano (23’st Bruno), Maggio (15’st Piovanello); Gomez (23’st Gallo). A disp.: Martino, Sala, Leo, Stronati, Armini, Marazzotti, Groppelli, Tumminello. All. Longo
ARBITRO: Luongo di Frattamaggiore
MARCATORI: 5’pt Gomez (C), 27’pt Maggio (C), 33’pt Murano (C)
AMMONITI: Cargnelutti (C), Silletti (A), Mogentale (A)
Clicca qui per il riassunto della gara
Clicca qui e unisciti al canale Telegram UFFICIALE di FC Crotone per essere sempre aggiornato!
Lascia un commento