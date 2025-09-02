La Federazione Nazionale Agricoltura (FNA) Provinciale di Crotone con sede a LARGO UMERTO I civico 47, annuncia con entusiasmo la nomina della Dott.ssa Dalila Venneri a nuova Commissaria. Con oltre quindici anni di esperienza nel settore e un costante impegno nel sociale, la Dott.ssa Venneri assume questo ruolo con l’obiettivo di garantire maggiore rappresentanza ai lavoratori, rafforzare le tutele e ampliare le iniziative sindacali sul territorio crotonese.

Fondata su principi di autonomia, libertà, democrazia e apartiticità, la FNA aderisce alla CONFSAL (Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori) e coordina un’ampia rete di sindacati e associazioni che operano in diversi settori, tra cui:

• SNAD (Sindacato Nazionale Disoccupati): supporto per chi è in cerca di occupazione e reinserimento nel mercato del lavoro.

• UNI.PE (Unione Pensionati): tutela dei diritti e delle esigenze dei pensionati.

• SNAF (Sindacato Nazionale Forestali): rappresentanza e supporto ai lavoratori del settore forestale.

• SNALV (Sindacato Nazionale Assistenza Sindacale e Vertenze): assistenza sindacale e tutela legale.

La FNA è inoltre attiva nel campo della formazione e dell’assistenza sociale attraverso associazioni di rilievo come:

• INFAP (Istituto Nazionale Formazione Addestramento Professionale), per la qualificazione e il perfezionamento professionale.

• UN.I.CIV (Unione Invalidi Civili), impegnata nella tutela e nell’erogazione di servizi per gli invalidi civili.

Grazie alle convenzioni con enti di settore, la FNA amplia il proprio raggio d’azione:

• SEIASS (Sindacato Europeo Inquilini e Assegnatari), per la tutela dei diritti degli inquilini e assegnatari di case popolari.

• ASNALI (Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori), a supporto delle imprese autonome.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

• UDICON (Unione Difesa Consumatori), per la protezione dei diritti dei consumatori.

Oltre a questa rete di rappresentanza, la FNA garantisce servizi fondamentali attraverso il CAF ITALIA, che offre assistenza fiscale per pratiche come 730, ISEE, detrazioni e successioni, e il Patronato EPAS, primo istituto di patronato riconosciuto dalla legge n.152/2001, specializzato in assistenza previdenziale e supporto agli immigrati.

“La mia missione sarà quella di rafforzare il ruolo della FNA come punto di riferimento per lavoratori, assistiti e contribuenti, ma anche per tutte le persone che ripongono fiducia e si affidano quotidianamente,” ha dichiarato la Dott.ssa Dalila Venneri, nuova Commissaria della FNA provinciale di Crotone. “Il mio impegno nel sociale e la mia esperienza mi guideranno nell’assicurare una rappresentanza forte e servizi sempre più efficienti.”

La FNA Provinciale di Crotone esprime profonda gratitudine al Segretario Nazionale Cosimo Nesci, per la fiducia e per il suo costante impegno nel rafforzamento delle politiche sindacali a favore del Sud e dei giovani, pilastri essenziali per la crescita e lo sviluppo del territorio.

Questa nomina si inserisce nel percorso di rinnovamento della FNA provinciale, in vista del congresso provinciale, durante il quale verrà eletto il nuovo Segretario o la nuova Segretaria provinciale, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le strategie sindacali e le tutele per i lavoratori del territorio.