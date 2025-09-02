Il SAP – Sindacato Autonomo di Polizia – manifesta forte preoccupazione per i ritardi e le chiusure che stanno interessando la linea ferroviaria jonica Catanzaro–Crotone–Sibari.

Le interruzioni prolungate della tratta Crotone–Catanzaro Lido e la prevista sospensione della Crotone–Sibari rischiano di accentuare l’isolamento di un territorio già gravemente penalizzato. A pagare le conseguenze sono lavoratori, studenti, famiglie e l’intero comparto turistico ed economico della fascia jonica.

Il diritto alla mobilità è fondamentale e non può essere negato. Per questo il SAP chiede con forza a RFI di: proseguire ed ultimare i lavori di potenziamento, evitare la chiusura totale della tratta Catanzaro–Crotone–Sibari e di garantire la continuità del servizio ferroviario organizzando i cantieri in maniera compatibile con la mobilità.

La realizzazione di quest’opera, attesa da decenni, deve rappresentare un’occasione di sviluppo e rilancio, non un ulteriore motivo di disagio e isolamento per la Calabria jonica.