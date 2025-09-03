– Conclusione spettacolosa per il Campionato Italiano Giovanile delle Classi In Doppio di Formia 2025

– Giornata finale con sole e vento in progressivo aumento fino a 20 nodi e raffiche superiori

– Tante prove per tutte le classi sui quattro campi di regata, tutto ha funzionato al meglio

– La premiazione: i campioni italiani giovanili e i podi. Le classifiche complete (link)

Il Campionato Italiano di vela Giovanile per le Classi con equipaggi in Doppio a Formia, si è concluso con una giornata spettacolare, cielo sereno attraversato da nubi veloci ma tanto sole, soprattutto vento: come previsto si è alzato verso le 12,30 da Ovest-Sudovest, rinforzando progressivamente fino a 20 nodi fissi, con raffiche che a metà pomeriggio hanno toccato punte di 25 nodi.

Sui quattro campi di regata i Comitati coordinati dal PRO (Principal Race Officer) Giorgio Battinelli, hanno gestito e completato in sicurezza ben 17 prove singole, portando il totale del Campionato a 51 in quattro giorni. Formia si è confermata location ideale, pure in una settimana interessata da condizioni meteo confuse per il passaggio sull’Italia di una perturbazione.

Anche l’organizzazione a terra ha funzionato al meglio: la grande area nel porto commerciale di Formia ha ospitato le oltre duecento imbarcazioni, uscite e rientrate dal mare da sei scivoli approntati per l’occasione, oltre a spazi comuni per la distribuzione del consueto pasta-party dopo le regate, e il cuore dell’evento, il FIVillage con spazi ludici e il palco che ha ospitato la cerimonia di premiazione e chiusura.

Qui di seguito i titoli e i podi oltre agli altri premi assegnati nel corso della cerimonia di premiazione, alla quale sono intervenuti tra gli altri il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, l’Assessore allo Sport Fabio Papa, il Luogotenente Carmine del Prete, Comandante di Locamare Formia. Ad avviare e chiudere l’evento, come per la cerimonia di apertura, sono stati il presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre e il responsabile dl comitato organizzatore José Alberto Bozza, vicepresidente Circolo Nautico Caposele José Alberto Bozza.

Presenti anche il vicepresidente FIV Giuseppe D’Amico, il consigliere federale Nadia Meroni, responsabile dell’organizzazione attività agonistica nazionale, il segretario generale della FIV Alberto Volandri, il presidente della IV Zona FIV (Lazio), il Direttore Giovanile FIV Alessandra Sensini. Al termine la dichiarazione di chiusura del presidente Ettorre, l’inno nazionale e l’ammaina bandiera curato da Antonio Cianciaruso, responsabile dell’organizzazione.

Di seguito i nuovi campioni italiani di vela giovanile nelle classi di Formia 2025, tutti i podi e i premi speciali.

RISULTATI AGGIORNATI AL DAY 3 (QUI IL LINK ALLE CLASSIFICHE COMPLETE E AGGIORNATE: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/11803/event)

CLASSE 420 (90 barche – totale 7 regate) – La deriva classica con spinnaker e prodiere al trapezio.

Campioni italiani Under 15: Andrea Starita e Donato Foschini (CRV Italia)

Podio Italiani Under 17

1) Giuseppe Bicocchi Frediani e Gemma Giovannelli (CN Follonica)

2) Nicolas Margaria e Edoardo Cavero (CV Vernazzolesi)

3) Anna Chiara Merlo e Lorenzo Belviso (LNI Mandello Lario)

Podio Italiani Under 19

1) Alessio Cindolo e Sara Valente (YCI)

2) Federico Frezza e Matteo Iannelli (RCC Tevere Remo)

3) Giulia e Flavia Schultze (CV3V)

Campioni italiani equipaggio misto: Anastasia Mutti e Lorenzo Centuori (CN Pietas Julia)

Podio Italiano assoluto

1) Anastasia Mutti e Lorenzo Centuori (CN Pietas Julia)

2) Giuseppe Bicocchi Frediani e Gemma Giovannelli (CN Follonica)

3) Alessio Cindolo e Sara Valente (YCI)

Podio italiano Femminile

1) Giulia e Flavia Schultze (CV3V)

2) Valentina Zafarana e Elena Giannelli (CV Vernazzolesi)

3) Ludovica Pastorino e Sofia Derin Botteri (CV Vernazzolesi)

CLASSE 29er (41 barche – totale 10 regate) – La deriva acrobatica con terrazze e gennaker.

Titolo italiano femminile: Bianca Marchesini (FV Malcesine) e Lucia Finato (FV Riva)

Under 17: Rodolfo Compagnoni (Univela) e Nicolò Cariolaro (SCG Salò)

Podio Under 19 Femminile

1) Margherita Martarelli e Camilla Ceruti (SCG Salò)

2) Victoria Demurtas e Caroline Karlson (FV Riva)

3) Elena Maria Gonnella e Lisa Iacomelli (CV3V)

Podio Under 19

1) Giuseppe Montesano (Sirena CNT) e Enrico Coslovich (CV Muggia)

2) Emilia Salvatore e Pietro Zandri (SCG Salò)

3) Emma De Bernardi e Pietro Cunegatti (AVAL)

Vincitore assoluto della regata: Giuseppe Montesano (Sirena CNT) e Enrico Coslovich (CV Muggia)

CLASSE RS FEVA (54 barche – totale 8 regate) – La piccola deriva doppia per i più giovani.

Prima Under 17 Femminile: Elisa Marullo e Carlotta Ricciardi (YC Rimini)

Primo equipaggio Under 17 Misto: Federico Emiliani e Celeste Bartolomei (LNI San Benedetto del Tronto)

Podio Italiani Under 17

1) Mario Montanari e Domenico Bazzani (CV Ravennate)

2) Federico Emiliani e Celeste Bartolomei (LNI San Benedetto del Tronto)

3) Edoardo Bastini e Samuele Bardelli (CN San Bartolomeo al mare)

Vincitore assoluto della regata: Mario Montanari e Domenico Bazzani (CV Ravennate)

Podio Coppa del Presidente Under 14

1) Vittoria Berteotti e Ilarion Medvedev

2) Lara Petrovi e Anna Arlotta (SN Pietas Julia)

3) Anita Neri e Sofia Jasmine Kay (CV Ravennate)

Prime Under 14 Mixed: Vittoria Berteotti e Ilarion Medvedev

CATAMARANO NACRA 15 (21 barche – totale 10 regate) – Il cat acrobatico con gennaker e doppio trapezio.

Campione italiano Under 17: Martina Zaia e Lorenzo Di Cosmo (CV3V)

Podio italiani Under 19

1) Lorenzo Sirena e Alice Dessì (YC Cagliari)

2) Alessandro Vargiu e Noa Lisci (WCC Cagliari)

3) Vincenzo Sebastiani e Marta Fiorenza (Svagamente)

Vincitori assoluti: Lorenzo Sirena e Alice Dessì (YC Cagliari)

CATAMARANO HOBIE 16 SPI (7 barche – 9 regate) – Il catamarano classico con vele colorate e scafi asimmetrici senza derive.

Primo equipaggio Femminile: Valentina Peretti e Alessandra Cosentino (WCC Cagliari)

Podio assoluto

1) Paolo Pedde e Samuele De la Ville sur Illon (WCC Cagliari)

2) Valerio Tomassi (CDV Roma) e Veronica Ghinsanti (CV3V)

3) Luca Di Paolo e Livia Sciarretta (Tognazzi MV)

CATAMARANO HOBIE DRAGOON (8 barche – 7 regate) – Il catamarano per i più piccoli.

Primo equipaggio Femminile: Gemma Casimirri e Nina Columbu (WCC Cagliari)

Primo Under 14: Gemma Casimirri e Nina Columbu (WCC Cagliari)

Podio assoluto

Carlo Maria D’Amico e Alberto Dellatti (Svagamente) Gemma Casimirri e Nina Columbu (WCC Cagliari) Ginevra Guiducci e Maria Francesca Ariano (CV Cesenatico)

ORGANIZZAZIONE E PARTNER

L’organizzazione del Campionato è stata assegnata dalla Federvela al Circolo Nautico Caposele, con la collaborazione di Yacht Club Gaeta, Lega Navale Italiana di Formia e Lega Navale Italiana di Gaeta, Centro Velico Vindicio, Fiamme Gialle Sezione Vela Gaeta, Vela Viva. L’evento puo’ contare sul supporto della Regione Lazio e di un gruppo di partner sul territorio: la Camera di Commercio di Frosinone e Latina, Informare, Banca Popolare del Cassinate.

FIVILLAGE

Tutte le Regate FIV adottano formati e componenti aggiuntive secondo standard definiti. Tra questi il FIVillage, una struttura autonoma e itinerante che verrà utilizzata in occasione degli Eventi FIV dislocati sul territorio nazionale. Composto da un palco con maxi-schermo e una serie di stand di sponsor, partner e occasioni di animazione e servizi per gli atleti e il pubblico, il villaggio itinerante rappresenta uno spazio di aggregazione per i regatanti, gli accompagnatori e il pubblico, nonché una vetrina per gli sponsor.

ONE OCEAN FOUNDATION

FIV ha scelto One Ocean Foundation come Sustainability partner in ragione della visione internazionale e dei progetti per la tutela del mare che dal 2018 la Fondazione porta avanti. Le iniziative, sviluppate in collaborazione con istituzioni e centri di ricerca, mirano a generare un impatto reale nella protezione e rigenerazione degli ecosistemi marini. Tra le più significative la riforestazione delle praterie di Posidonia oceanica, una pianta marina essenziale per la biodiversità, capace di contrastare l’erosione costiera e assorbire grandi quantità di CO₂.