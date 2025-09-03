Domenica 7 settembre 2025, la Cantina Francesco Malena di Cirò Marina apre le sue porte al pubblico per un evento unico dedicato alla vendemmia e alla tradizione vitivinicola calabrese. Dalle 11:00 alle 17:00, infatti, si terrà la giornata “Cantine Aperte in Vendemmia”, un’occasione speciale per vivere da vicino l’atmosfera della raccolta dell’uva, scoprire i segreti della produzione del vino e degustare le eccellenze del territorio.

L’iniziativa, che si inserisce nel calendario nazionale del Movimento Turismo del Vino, offre a visitatori e appassionati un’esperienza immersiva tra vigneti, cantina e momenti di festa. Il programma prevede degustazioni guidate dei vini Malena, visite alle strutture aziendali, incontri con i produttori e attività conviviali pensate per coinvolgere grandi e piccoli.

Il costo del biglietto è di 20 euro, mentre l’ingresso è gratuito per i ragazzi sotto i 14 anni, a conferma della volontà di rendere l’evento un appuntamento aperto alle famiglie.

L’atmosfera sarà arricchita da musica, buon cibo e momenti di socialità che accompagneranno i partecipanti in un viaggio sensoriale attraverso i sapori e i profumi della vendemmia.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 371 544 8058. La Cantina Francesco Malena si trova sulla S.S. 106, località Petraro – Cirò Marina, cuore della Magna Grecia e terra da sempre vocata alla viticoltura.

Un evento che unisce tradizione e convivialità, per celebrare la cultura del vino e la sua capacità di raccontare l’identità di un territorio.