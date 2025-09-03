[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Approvato la convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Ciro’ e di Belvedere di Spinello, Un consiglio comunale lampo con un unico punto all’odg:”Approvata dalla sola maggioranza, con l’assenza dell’intera minoranza, la convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Ciro’ e di Belvedere di Spinello, di cui il Comune di Ciro’ è il Comune capofila. La presente Convenzione è della durata di 24 mesi, con riconoscimento al Segretario del trattamento economico previsto per la sede superiore, al fine di garantire la continuità della presente sede unificata. La presente Convenzione è classificata di Classe III, in quanto la somma degli abitanti dei Comuni aderenti alla Convenzione è superiore a 3.000 ed inferiore a 5.000; Infatti per il Comune di Ciro’ risulta 2.505 abitanti (Classe III), e 2.039 abitanti, per il Comune di Belvedere di Spinello (Classe IV). Era necessario-si legge in una nota del comune- di procedere alla proroga della Convenzione di Segreteria comunale in essere, considerato che è stata raggiunta l’intesa tra i Comuni di Ciro’ e Belvedere di Spinello per la proroga della Convenzione per l’ufficio di Segreteria di ulteriori 24 mesi, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede superiore. E ancora si legge-“Nel caso in cui i Comuni aderenti alla presente convenzione si avvalgano della possibilità prevista dal suddetto art. 12-bis e richiedano al Ministero di autorizzare l’assunzione della titolarità da parte di un Segretario iscritto nella fascia professionale C della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Ciro’ e Belvedere di Spinello avente una popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti, al fine di autorizzare la nomina e la proroga dell’incarico al Segretario di fascia C, i Comuni aderenti alla presente Convenzione di Segreteria si impegnano a garantire la continuità della relativa sede unificata, come accettata dal segretario, per il corrispondente periodo autorizzato dal Ministero”. Inoltre visto la tipologia degli Enti coinvolti, motivatadalla razionalizzazione del servizio con possibili vantaggi, venendosi a creare i presupposti per sinergie fra gli Enti coinvolti, si avrà un risparmio economico per i due enti. Dunque i Comuni di Ciro’ (KR) e Belvedere di Spinello (KR), nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell’art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, hanno stipulano la presente Convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria comunale, al fine di avvalersi dell’opera professionale di un unico Segretario. La sede dell’ufficio associato di Segreteria viene fissata presso il Comune Capo Convenzione. il calendario dei giorni di presenza è stabilito di comune accordo tra i Sindaci, sentito il Segretario comunale, e può essere variato allo stesso modo per necessità di servizio. Il Comune di Belvedere di Spinello verserà al Comune di Ciro’ la somma di propria competenza entro il giorno quindici del mese successivo alla scadenza di ogni mese, per la durata della presente Convenzione che ha la durata di mesi 24 , a decorrere dalla data di presa di servizio del Segretario titolare dell’ufficio associato di Segreteria.