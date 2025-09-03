In prossimità dell’attesa vendemmia, le strade interpoderali che collegano i vigneti del territorio cirotano saranno interessate da un importante intervento di manutenzione straordinaria. L’amministrazione comunale guidato dal sindaco Mario Sculco ha infatti programmato una serie di lavori di ripristino della viabilità e di pulizia, con l’obiettivo di consentire agli agricoltori di raggiungere i propri poderi in condizioni di maggiore sicurezza e praticità. Le prime località interessate dagli interventi saranno le strade di Tesoriere, Ciurria, Santa Venere, Scala Lombardo, Acqua dei Lupi, Carroccello e Depuratore, ma l’assessore all’Agricoltura e vice sindaco Francesco De Fine ha già annunciato che, nei prossimi giorni, l’elenco verrà ampliato, così da includere altre aree del territorio che necessitano di lavori urgenti. Dopo una lunga estate calda e una primavera particolarmente piovosa, molte strade di campagna sono state invase dalle erbacce, che in diversi tratti hanno finito per restringere la carreggiata o addirittura ostacolare il passaggio dei mezzi agricoli. In una zona come Cirò, dove la viticoltura rappresenta non solo una tradizione ma anche una risorsa economica fondamentale, la manutenzione delle vie di accesso ai vigneti diventa quindi un’operazione necessaria e non più rinviabile. La prima fase dei lavori prevede il taglio delle erbacce e la pulitura delle carreggiate, così da rendere nuovamente percorribili anche le stradelle più strette e difficili da raggiungere. Successivamente, verrà avviato un secondo lotto di interventi che interesserà la bitumazione dei tratti maggiormente danneggiati, garantendo così una viabilità più sicura e durevole nel tempo. «Si tratta di lavori indispensabili da completare prima dell’inizio della vendemmia – ha sottolineato l’assessore all’Agricoltura – perché solo così daremo a tutti i viticoltori la possibilità di raggiungere i propri terreni con i mezzi agricoli e svolgere in tranquillità le operazioni di raccolta». Con questo piano di interventi, l’amministrazione comunale intende non solo agevolare gli agricoltori in una delle fasi più delicate dell’anno, ma anche tutelare il comparto vitivinicolo, settore di eccellenza del territorio, che ogni anno porta in Italia e all’estero il nome e la qualità dei vini cirotani.

