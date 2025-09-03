Il piano per la sicurezza, denominato “Scudo d’Estate”, è nato dall’input del Sindaco Sergio Ferrari, che già dai primi mesi dell’anno ha chiesto al Comando della Polizia Locale un’attività ad ampio raggio per la tutela di turisti e residenti durante la stagione estiva.
Come già noto, nella primavera sono stati effettuati controlli mirati sui B&B e sulle case vacanza inadempienti o completamente abusivi, con l’obiettivo di regolamentare il settore della ricettività.
Nei mesi di luglio e agosto, gli uomini della Polizia Locale sono stati impegnati in attività a 360 gradi: dalla gestione della viabilità in occasione dei grandi eventi estivi – come i concerti dell’Arena Saracena e le manifestazioni sul lungomare – fino agli interventi straordinari, come quello al Villaggio Volvito, minacciato da un vasto incendio.
«Una stagione piena di risultati, ma con l’ambizione e la consapevolezza che si può fare ancora di più», ha dichiarato il Dirigente Anania, sottolineando come l’impegno degli agenti abbia contribuito in maniera significativa alla sicurezza cittadina.
I numeri dell’Operazione
Viabilità ed eventi pubblici
- Gestione della viabilità per 8 grandi eventi
Controlli stradali
- Circa 580 veicoli controllati (anche con l’ausilio di strumentazione telematica)
- 13 sanzioni per violazioni art. 145 CdS (precedenza)
- 5 ulteriori violazioni accertate all’art. 145 CdS
- 17 violazioni art. 193 CdS (mancata copertura assicurativa)
- 65 violazioni art. 80 CdS (mancata revisione periodica)
- 5 sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza
- 1 sanzione per trasporto di minore in braccio
- 1 violazione art. 186 CdS (guida in stato di ebbrezza)
- Complessivamente 5 patenti ritirate
- 24 sinistri stradali rilevati
- Decine di sanzioni elevate per soste irregolari
Totale complessivo: 180 sanzioni elevate, con oltre 100 punti patente detratti
Polizia Amministrativa
- Sanzioni per un importo complessivo di € 5.900
- 2 ispezioni amministrative
- 1 sequestro ai fini della confisca
Polizia Giudiziaria
- 3 sequestri penali eseguiti
- 3 soggetti deferiti all’Autorità Giudiziaria per vari reati
- 2 notizie di reato per violazioni ambientali
Bilancio finale
L’Operazione Scudo d’Estate si avvia a concludersi con un bilancio positivo, che testimonia l’impegno costante della Polizia Locale di Cirò Marina a difesa della sicurezza e della legalità, nell’interesse sia dei cittadini residenti che dei turisti che scelgono la città come meta delle loro vacanze.
Lascia un commento