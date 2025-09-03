Il piano per la sicurezza, denominato “Scudo d’Estate”, è nato dall’input del Sindaco Sergio Ferrari, che già dai primi mesi dell’anno ha chiesto al Comando della Polizia Locale un’attività ad ampio raggio per la tutela di turisti e residenti durante la stagione estiva.

Come già noto, nella primavera sono stati effettuati controlli mirati sui B&B e sulle case vacanza inadempienti o completamente abusivi, con l’obiettivo di regolamentare il settore della ricettività.

Nei mesi di luglio e agosto, gli uomini della Polizia Locale sono stati impegnati in attività a 360 gradi: dalla gestione della viabilità in occasione dei grandi eventi estivi – come i concerti dell’Arena Saracena e le manifestazioni sul lungomare – fino agli interventi straordinari, come quello al Villaggio Volvito, minacciato da un vasto incendio.

«Una stagione piena di risultati, ma con l’ambizione e la consapevolezza che si può fare ancora di più», ha dichiarato il Dirigente Anania, sottolineando come l’impegno degli agenti abbia contribuito in maniera significativa alla sicurezza cittadina.

I numeri dell’Operazione

Viabilità ed eventi pubblici

Gestione della viabilità per 8 grandi eventi

Controlli stradali

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Circa 580 veicoli controllati (anche con l’ausilio di strumentazione telematica)

(anche con l’ausilio di strumentazione telematica) 13 sanzioni per violazioni art. 145 CdS (precedenza)

sanzioni per violazioni art. 145 CdS (precedenza) 5 ulteriori violazioni accertate all’art. 145 CdS

ulteriori violazioni accertate all’art. 145 CdS 17 violazioni art. 193 CdS (mancata copertura assicurativa)

violazioni art. 193 CdS (mancata copertura assicurativa) 65 violazioni art. 80 CdS (mancata revisione periodica)

violazioni art. 80 CdS (mancata revisione periodica) 5 sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza

sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza 1 sanzione per trasporto di minore in braccio

sanzione per trasporto di minore in braccio 1 violazione art. 186 CdS (guida in stato di ebbrezza)

violazione art. 186 CdS (guida in stato di ebbrezza) Complessivamente 5 patenti ritirate

24 sinistri stradali rilevati

stradali rilevati Decine di sanzioni elevate per soste irregolari

Totale complessivo: 180 sanzioni elevate, con oltre 100 punti patente detratti

Polizia Amministrativa

Sanzioni per un importo complessivo di € 5.900

2 ispezioni amministrative

ispezioni amministrative 1 sequestro ai fini della confisca

Polizia Giudiziaria

3 sequestri penali eseguiti

eseguiti 3 soggetti deferiti all’Autorità Giudiziaria per vari reati

all’Autorità Giudiziaria per vari reati 2 notizie di reato per violazioni ambientali

Bilancio finale

L’Operazione Scudo d’Estate si avvia a concludersi con un bilancio positivo, che testimonia l’impegno costante della Polizia Locale di Cirò Marina a difesa della sicurezza e della legalità, nell’interesse sia dei cittadini residenti che dei turisti che scelgono la città come meta delle loro vacanze.