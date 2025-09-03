[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Progetto Mirabilia della camera di commercio fa tappa a cirò il prossimo 15 ottobre. Presso la sala consiliare del comune di Cirò, Le camere di commercio di Catanzaro Crotone e Vibo- alla presenza del comparto vitivinicolo, altri comparti food locali, e la Pro Loco, hanno presentato la IX edizione di “Mirabilia FOOD&DRINK 2025” che si terrà presso il nuovo Ente Fiera – Ex Area “Magna Grecia” a Catanzaro Lido nei giorni 13 e 14 ottobre 2025. Dunque Mirabiliafa tappa in Calabria, dove la Camera di Commercio accoglierà rappresentanti istituzionali, imprese italiane e buyer internazionali. A presentare il progetto la vice presidente Emilia Noce, NensyManfredi segretaria del progetto Mirabilia, e Giovanni Ferrarelli Direttore Confcormercio. Le imprese interessate a partecipare agli incontri B2B riservato a 8 aziende per ciascun territorio di Camera di commercio e a circa 50 buyers internazionali provenienti indicativamente dalle seguenti aree/Paese: Stati Uniti, Canada, Europa, Extra Europa. possono candidarsi entro il 4 settembre 2025 per food&drink ed entro l’11 settembre per il Turismo Culturale promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane, la quota di partecipazione è pari a € 200,00 . In questo importante programma ha detto il sindaco Mario Caruso in cui è stato ritagliato alcune ore da trascorrere a Cirò il 15 ottobre, sarebbe opportune che ci possa essere un incontro presso la nostra Enoteca regionale situata nel palazzo dei musei, durante la nostra giornata dedicata alla manifestazione sulla vendemmia. Anche il presidente del Consorzio vini Cirò e Melissa Carlo Siciliano ha suggerito di concertare qui a Cirò uno spazio, una tappa per il 15 ottobretra i vigneti ed in alcune cantine per avvicinare Mirabilia nonsolo al prodotto ma anche al territorio in tutta la sua bellezza, nella culla della viticultura. Per il presidente della Pro-Loco Niki De Franco quale occasione per far conoscere a livello internazionale il nostro figlio illustre Luigi Lilio riformatore del calendario gregoriano. E’ un progetto ambizioso per la provincia di Crotone- ha detto la vice presidente Noce- un modo per intercettare altri mercati, una opportunità per le aziende. Mirabilia è un progetto di internalizzazione- ha detto Miraglia, un circuito di 22 camera di commercio presente in Calabria per la 1 volta. Il progetto Mirabilia ha detto Ferreri- è un occasione su più fronti per incontrare ipotetici contatti. Avere la possibilità di visitare le aziende locali, l’antico borgo i musei, Luigi,Lilio, ha detto il presidente ARA Calabria- è una iniziativa lodevole “Cirò il cuore pulsante del vino e della cultura, e la visita a Cirò diventa una tappa fondamentale”.