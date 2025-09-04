Milano, 4 settembre 2025 – Con profondo dolore, il Gruppo Armani ha annunciato la morte di Giorgio Armani, all’età di 91 anni. Lo stilista è deceduto serenamente nella sua casa di Milano, circondato dai cari. A pochi giorni dal cinquantenario della fondazione della sua maison, Armani ha lavorato con passione fino agli ultimi istanti della sua vita.

Nato a Piacenza l’11 luglio 1934, Giorgio Armani interruppe gli studi di medicina per dedicarsi al mondo della moda, iniziando come vetrinista e commesso a Milano. Nel 1975 fondò, insieme a Sergio Galeotti, l’omonima casa di moda che avrebbe rivoluzionato l’abbigliamento occidentale. Con la sua estetica minimalista e l’innovazione della giacca destrutturata, Armani ridisegnò il prêt-à-porter italiano, conquistando Hollywood e il mercato mondiale. Celebre il suo contributo alla definizione del “Power Suit” femminile negli anni ’80 e la diffusione del suo stile sui red carpet internazionali.

Armani ha sempre gestito direttamente ogni aspetto del suo impero: dalle campagne pubblicitarie ai modelli in passerella. La sua azienda, indipendente e fortemente legata al Made in Italy, ha ampliato il suo raggio d’azione fino a includere profumi, hotellerie, ristorazione e arredamento, con un giro d’affari annuo stimato in oltre 2 miliardi di euro.

Lo chiamavano “Re Giorgio”: maestro dell’eleganza sobria e coerente, amato dai colleghi e dal pubblico per la sua chiarezza di intenti e la sua visione umana e raffinata. La sua ultima estate era stata segnata da problemi di salute che lo portarono a mancare, per la prima volta, a una sua sfilata nel giugno scorso, un evento straordinario nella sua lunga carriera.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il Gruppo Armani ha annunciato che una camera ardente sarà allestita il 6 e 7 settembre presso l’Armani/Teatro di Milano. Successivamente, i funerali si svolgeranno in forma privata, come da volontà del Maestro.

Lutto e ammirazione sono giunti da ogni parte. Il primo ministro italiano ha ricordato Armani come simbolo dell’eleganza e della creatività italiana, mentre il ministro degli esteri ha sottolineato il suo ruolo di ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Anche dall’estero sono arrivati numerosi tributi: dal mondo di Hollywood, che Armani aveva vestito e reso iconico, fino all’India, dove lo stilista aveva trovato ispirazione per alcune delle sue collezioni più raffinate.

Giorgio Armani lascia una traccia indelebile nella moda e nella cultura. La sua visione elegante, la sua coerenza creativa e il suo spirito imprenditoriale resteranno un faro per le generazioni future.