Cirò Marina si prepara a scrivere una pagina storica per la città: il sindaco Sergio Ferrari ha annunciato che l’obiettivo è inaugurare il primo ristorante fast-food McDonald’s entro Natale 2025.
Il rilascio del permesso di costruire, identificato con il numero 22/2025 e concesso a McDonald’s Italia S.r.l. il 4 settembre 2025, segna l’avvio ufficiale dei lavori. Il progetto prevede la realizzazione di un edificio a un piano, completo di aree esterne e strutture accessorie, lungo la Strada Statale 106 Jonica, in una zona a destinazione commerciale nei pressi del supermercato Eurospin.
La richiesta iniziale era stata presentata il 1° aprile 2025 da Sara Scala, per conto di McDonald’s Development Italy LLC. Successivamente, a seguito di una fusione societaria, il permesso è stato formalmente trasferito a McDonald’s Italia S.r.l.
L’apertura del ristorante rappresenta non solo un punto di riferimento per gli amanti del fast-food, ma anche una significativa opportunità economica per Cirò Marina. L’iniziativa porterà potenziali posti di lavoro e maggiore visibilità al territorio, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale nel favorire investimenti di rilevanza internazionale.
Il sindaco Ferrari ha sottolineato l’importanza di questo traguardo: «L’arrivo di McDonald’s segna un passo storico per la nostra città e contribuirà a rafforzare la sua attrattività».
Lascia un commento