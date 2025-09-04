Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà in Calabria il 5 e 6 settembre per inaugurare ufficialmente la campagna elettorale di Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione per il fronte progressista.

Il 5 settembre, alle ore 16, Conte e Tridico prenderanno parte all’inaugurazione della sede del Gruppo Territoriale del M5S a Cosenza, in via Piave 53. Subito dopo incontreranno cittadini e commercianti lungo Corso Mazzini. In serata, alle ore 19, faranno tappa a Crotone, dove è in programma un’iniziativa pubblica in piazza Marinai d’Italia.

Il 6 settembre, alle ore 12, la visita proseguirà a Catanzaro con una conferenza stampa all’Hotel Guglielmo. Sarà l’occasione per presentare i punti principali della proposta politica per la Calabria.

La presenza di Conte segna l’avvio di una campagna che punta a rafforzare la candidatura di Tridico, figura proposta come alternativa di cambiamento, con l’obiettivo dichiarato di costruire un percorso di rinnovamento per la regione, fondato su giustizia sociale, lotta al clientelismo e sviluppo del Mezzogiorno.

Le elezioni regionali di ottobre rappresentano una sfida cruciale per il fronte progressista, che punta a dare slancio al proprio progetto politico attraverso la leadership di Tridico e il sostegno diretto del presidente del Movimento 5 Stelle.