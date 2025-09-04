Nel pomeriggio del 3 settembre 2025, a Cotronei, i Carabinieri della locale Stazione hanno portato a termine un’operazione a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, deferendo all’Autorità Giudiziaria la titolare di un’officina meccanica ritenuta responsabile di condotte illecite nello smaltimento di rifiuti pericolosi.

Gli accertamenti hanno permesso di documentare lo scarico non autorizzato di oli esausti e liquidi oleosi provenienti dall’attività lavorativa, riversati in un terreno adiacente alla struttura. Al termine delle verifiche, l’intera area, comprensiva del capannone utilizzato per l’attività, è stata sottoposta a sequestro.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e repressione che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone conduce quotidianamente sul territorio, volto a contrastare i reati in materia ambientale e a garantire la salvaguardia del territorio e delle risorse naturali.

L’attività investigativa è stata svolta sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico GUARASCIO, che continua a porre la massima attenzione sui fenomeni di inquinamento ambientale e sulle condotte illecite connesse alla gestione dei rifiuti.

Sono in corso ulteriori indagini per accertare ogni responsabilità e valutare l’impatto dell’inquinamento prodotto.