In data odierna si è svolto il nono congresso provinciale del sindacato della Polizia di Stato COISP Pitagorico, l’evento ha visto una piena partecipazione dei dirigenti sindacali e di numerosi colleghi della provincia i quali hanno rieletto all’unanimitàCOMMISSO Antonio segretario generale provinciale COISP, rinnovate inoltre le cariche statutarie della segreteria provinciale.

Il neo rieletto segretario provinciale, ringraziando gli iscritti per la riconfermata fiducia, ha espresso la volontà di far crescere ulteriormente la struttura del COISP pitagorico CHE PER L’OTTAVO ANNO CONSECUTIVO (data del suo insediamento), HA VISTO CRESCERE GLI ISCRITTI AL SINDACATO COISP, DIVENTANDO SEMPRE DI PIU’ PUNTO DI RIFERIMENTO PER TUTTI I COLLEGHIDELLA PROVINCIA. Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro di squadra di tutti i componenti della segreteria provinciale e ai colleghi che ogni anno aderiscono sempre più numerosi al COISP restando non semplici iscritti ma componenti attivi di questo progetto, questo risultato continua il segretario, ci spinge ancora di più a impegnarci giornalmente a tutela dei diritti dei colleghi, con senso di responsabilità e con spirito propositivo e costruttivo che ci ha sempre caratterizzato nei rapporti con la nostra amministrazione.