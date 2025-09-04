Un’importante operazione interforze, effettuata nell’ambito del piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta, predisposta dal Questore della Provincia di Crotone Renato Panvino, ha interessato il capoluogo cittadino.

L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato,ha visto impegnati personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, della Polizia Locale, della Polizia Stradale, del N.A.S. di Cosenza e ha interessato attività commerciali, persone, pregiudicati e controlli lungo le arterie stradali.

Durante i controlli sono state riscontrate violazioni in materia di sicurezza alimentare presso un ristorante di sushi, con il sequestro di 18 kg di prodotti non tracciati e 24 taniche di vino prive di etichettatura, nonché l’applicazione di sanzioni amministrative per un totale di 3.500 euro.

Presso un altro esercizio commerciale cinese sono stati sequestrati 445 prodotti di vendita, in quanto difformi dalle prescrizioni contenute nel codice del Consumo (D.Lgs 206/2005).

Altri controlli hanno interessato soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale, veicoli e persone, con sanzioni al codice della strada e due persone sono state segnalate al Prefetto della Provincia di Crotone in quanto trovate in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Nel complesso sono stati effettuati:

– n. 83 controlli a persone, di cui 14 extracomunitari e 23 positive in banca dati SDI;

– n. 51 controlli di veicoli;

– n. 6 controlli domiciliari nei confronti di soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale;

– n. 4 contestazioni al CDS con la sospensione di 3 patenti;

– n. 4 controlli amministrativi, di cui due sanzionati amministrativamente.

– n. 2 segnalazioni al Prefetto per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.