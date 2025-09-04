Il “Pitagora d’Oro”, la massima onorificenza cittadina prevista dal Regolamento Comunale per la concessione delle civiche benemerenze, per il 2025, sarà conferita al dott. Antonino De Santis.

Il dott. De Santis succede al maestro Gerardo Sacco che ha ricevuto l’onorificenza nel 2023 ed a Sergio Cammariere insignito nel 2024.

Il “Pitagora d’Oro” è la più alta onorificenza cittadina concessa dal Comune di Crotone la cui cerimonia di conferimento si tiene il 9 ottobre in occasione della festività patronale di S. Dionigi.

Viene concessa a coloro che con opere concrete nel campo delle scienze, della cultura, della comunicazione, delle arti, dell’industria, del lavoro o con iniziative di carattere sociale o filantropico abbiano esaltato il prestigio della città di Crotone in Italia e nel mondo.

Dirigente superiore della Polizia di Stato, il dott. De Santis ha maturato esperienze significative nel campo delle indagini giudiziarie e del contrasto alla criminalità organizzata, ricoprendo ruoli di primo piano: Vice Dirigente della Squadra Mobile di Palermo, Dirigente della Squadra Mobile di Catanzaro e, successivamente, di Firenze, fino all’incarico di Vicario del Questore a Grosseto e poi a Caserta.

Più volte inviato in missione all’estero per conto della Amministrazione della Pubblica Sicurezza per lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria in materia di contrasto alla criminalità mafiosa e alle organizzazioni transnazionali dedite al traffico di essere umani, ha collaborato con Polizie di numerosi paesi.

Destinatario di riconoscimento ufficiale del Ministero dell’Interno per la partecipazione alle operazioni di soccorso in favore dell’alluvione abbattutasi su Crotone nel 1996, ha ottenuto oltre sessanta riconoscimenti ufficiali per le operazioni di Polizia Giudiziaria svolte in Calabria e in Sicilia in materia di contrasto alla criminalità organizzata e lotta al traffico di stupefacenti.