La continuità del servizio sarà garantita presso una sede temporanea installata in via Palmiro Togliatti

Crotone, 3 settembre 2025 – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Cutro sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e per garantire i servizi previsti dal progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Nella sede di Cutro si potranno richiedere i servizi Inps e del Ministero della Giustizia, i certificati anagrafici e di stato civile, il passaporto elettronico, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

La continuità del servizio per i cittadini sarà garantita presso la sede temporanea installata in via Palmiro Togliatti, da lunedì a venerdì dalle ore 8,20 alle 19,05 e il sabato fino alle 12,35.

La struttura è dotata anche di ATM Postamat, operativo h24, che consentirà di effettuare numerose operazioni.