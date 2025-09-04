Ancora una volta la Calabria e l’equitazione trovano un punto d’incontro di prestigio grazie al Team De Leo. Il centro ippico Yeguada De Leo di Cirò Marina, guidato dal cavaliere Vincenzo De Leo, ottiene infatti la qualifica nazionale per la prossima edizione di Fiera Cavalli Verona 2025, in programma dal 6 al 9 novembre.

Il risultato è arrivato lo scorso giugno durante il concorso “Arte ed Eleganza” svoltosi ad Ambelia, dove De Leo ha conquistato l’accesso alla prestigiosa manifestazione insieme ai suoi cavalli. Tra i protagonisti spiccano Priscilla, frisone olandese di alta genetica per il dressage dell’allevamento Catania Monte di Reggio Calabria, e M. Levante, maestoso maremmano alto ben 1,96 metri al garrese, distintosi nel concorso “Arte e Spettacolo”. A completare il quadro ci sarà la cavalla Aira, che prenderà parte a uno spettacolo equestre presentato dal cavaliere Thomas Rosati.

La qualifica ottenuta rappresenta non solo un importante traguardo personale per De Leo e per i suoi collaboratori, ma anche un motivo di orgoglio per l’intera comunità calabrese. Il Team De Leo, già noto a livello nazionale per i successi nel dressage e nel salto ostacoli, continua così a portare in alto il nome della regione, dimostrando come la passione, la dedizione e la professionalità possano trasformarsi in risultati concreti.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Un appuntamento, quello di Verona, che segnerà un’altra tappa significativa nella storia sportiva e culturale del Centro Ippico Yeguada De Leo, sempre più punto di riferimento per l’equitazione del Sud Italia.