Il Catanzaro Club “Massimo Palanca” ha festeggiato recentemente il suo 28° anniversario con un evento che ha confermato ancora una volta la straordinaria passione dei tifosi giallorossi. Una celebrazione che ha superato ogni aspettativa, trasformando la distribuzione delle magliette dedicate al Catanzaro calcio in una vera e propria festa di popolo.

All’evento hanno partecipato sostenitori provenienti non solo dalla città di Catanzaro, ma anche da altre località e province, un segnale evidente dell’unità e della dedizione di una tifoseria sempre pronta a sostenere la squadra. Il club ha voluto esprimere un ringraziamento sentito a tutti i presenti: «Un grazie di cuore alla nostra gente – si legge nella nota ufficiale – che ha risposto presente come sempre, dimostrando un amore incondizionato per la squadra giallorossa».

Un ringraziamento speciale è andato anche alla società US Catanzaro 1929, rappresentata durante la manifestazione dal Presidente Noto, dai calciatori Verrengia e Petriccione, dal direttore generale Morganti e da altri membri dello staff tecnico e societario. La loro presenza ha sottolineato il forte legame tra club e tifosi e ha reso ancora più significativa la celebrazione.

La giornata si è conclusa con entusiasmo, tra sorrisi, foto e autografi, consolidando il senso di comunità e l’orgoglio di appartenere a un gruppo storico del tifo giallorosso. Il 28° anniversario del Catanzaro Club Massimo Palanca non è stato solo un momento di festa, ma anche l’occasione per ribadire quanto sia forte e duraturo il legame tra la squadra e i suoi sostenitori.

«Grazie a tutti per aver reso indimenticabile questo compleanno! – conclude il club – Avanti Catanzaro!»