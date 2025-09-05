L’apertura del primo ristorante fast-food McDonald’s a Cirò Marina, prevista come obiettivo entro Natale 2025, rappresenta una grande opportunità occupazionale per il territorio. Al momento l’azienda non ha ancora avviato le selezioni ufficiali, ma chi è interessato può già muoversi per farsi trovare pronto quando verranno pubblicate le offerte di lavoro.
McDonald’s, leader mondiale nella ristorazione veloce, offre da sempre ai propri dipendenti un ambiente dinamico e inclusivo, con formazione continua, possibilità di crescita professionale e contratti stabili.
In attesa dell’apertura delle candidature specifiche per Cirò Marina, i cittadini interessati possono:
Profili ricercati
Consultare la sezione “Lavorare da McDonald’s” (www.mcdonalds.it/lavora-con-noi/lavorare-da-mcdonalds) per conoscere i profili ricercati e le opportunità disponibili in tutta Italia.
Compila il modulo
come Città inserisci CROTONE
Quando verrai contattato, specifica che sei interessato a lavorare esclusivamente presso il McDonald’s di Cirò Marina.
- inviare una candidatura spontanea attraverso il sito ufficiale: www.mcdonalds.it/lavora-con-noi/candidatura-spontanea
In questo modo sarà possibile anticipare i tempi, registrarsi nel database aziendale e aumentare le possibilità di essere contattati non appena verranno avviate le selezioni per il nuovo ristorante di Cirò Marina.
Lascia un commento