LONGOBUCCO (Cs), giovedì 4 settembre 2025 – Ricollocare Bruno da Longobucco, il più grande chirurgo del Medioevo, tra i grandi riformatori della medicina, padre della chirurgia moderna, autore del trattato (Chirurgia Magna) più letto e tradotto nell’Europa Medievale, in italiano, francese, tedesco e due edizioni in ebraico, nel suo contesto storico e in relazione ai chirurghi accademici del XIII e XIV secolo. Promuovere uno studio sistematico delle opere minori; identificare e correggere i cliché e le errate convinzioni sul medioevo e la medicina medioevale («Ecclesia abhorret a sanguine»). Restituire a Bruno il ruolo che merita nella storia della Medicina attraverso iniziative pubbliche e opere editoriali.

SINDACO LONGOBUCCO: ANCHE CON BRUNO CAMBIAMO NARRAZIONE CALABRIA

È con questa ambizione – dichiara il Sindaco Giovanni Pirillo – che la Calabria Straordinaria celebrerà domani, venerdì 5 settembre, uno fra i suoi Marcatori Identitari Distintivi (MID) più autorevoli e riconoscibili su scala universale ed internazionale. Insieme a MID di primaria importanza – continua il Primo Cittadino – come, tra i tanti che può vantare la nostra terra, il celebre Teorema codificato 2500 anni fa nell’antica Kroton da Pitagora, Luigi Lilio da Cirò che nel 1500 consegnava alla Storia ed all’Umanità il Calendario, Erodoto il Padre della Storia sepolto a Thurii, l’antica Sybaris che in tutte le lingue del mondo continua a rievocare eleganza, lusso e raffinatezza, gli Arbëreshë di Calabria che rappresentano la più grande comunità italo-albanese del mondo che vive qui da oltre 500 anni, Ferramonti di Tarsia l’unico campo di concentramento della Storia dove non si registrarono vittime ed il Codex Purpureus Rossanensis, il più antico manoscritto miniato greco sulla vita di Cristo, anche Bruno da Longobucco – scandisce Pirillo – fa parte di quei pilastri di quella nostra memoria spesso dimenticata e quindi da ricostruire, preservare e valorizzare per contribuire a riscrivere e condividere col mondo una nuova narrazione consapevole e orgogliosa dalla Calabria come destinazione culturale e di spirito.

PILASTRI NOSTRA MEMORIA DA RICOSTRUIRE E CONDIVIDERE COL MONDO

È in questa cornice di valori, metodi e obiettivi condivisi che – aggiunge il Sindaco – saremo tutti protagonisti, organizzatori, relatori, Amministrazione Comunale e comunità intera, del ritorno del Premio Internazionale Bruno da Longobucco, giunto alla sua quarta edizione per celebrare le eccellenze nel campo medico, scientifico e culturale.

PRECURSORE CHIRURGIA MODERNA, RIFORMATORE MONDO SCIENTIFICO

Pensato per valorizzare e promuovere la figura del Chirurgo, tra i fondatori dell’Università di Padova, considerato uno dei più importanti riformatori del mondo scientifico, padre della Medicina Romana nell’età antica, l’artefice della nobilitazione della chirurgia, considerata per secoli la sorella minore dell’arte nobile, così definita la Medicina da Galeno, al quale si devono importanti scoperte come il trattamento dell’emorragia, il Premio si terrà a Longobucco, terra che gli ha dato i natali. L’attesissimo evento sarà ospitato alle ore 18 dal Giardino Oratorio Elvira Boccuti, al quale si accede da via Vordesca.

ISTITUZIONI, SCUOLA, MEDICI, ARTISTI ED ESPERTI A CONFRONTO

Coordinati dal comunicatore strategico Lenin Montesanto, ideatore del Progetto MID Calabria Straordinaria, interverranno per gli indirizzi di saluto, il Sindaco Giovanni Pirillo, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Elena Gabriella Salvati, Fabio Giuseppe Russo, segretario della Pro Loco Longobucchese, il parroco Don Umberto Pirillo, il Direttore Sanitario dell’ASP di Cosenza Martino Rizzo, il Direttore del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute dell’UNICAL Vincenzo Pezzi e, in ricordo dell’artista Thomas Pirillo, scultore al quale si deve la realizzazione del monumento bronzeo dedicato a Bruno da Longobucco, Tullia Orrù.

PRIMO CHIRURGO ACCDEMICO DEL MEDIOEVO, LETTURA DI FRANCESCO PATA

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Bruno da Longobucco: il primo chirurgo accademico del Medioevo. È, questo, il titolo della lettura a cura di Francesco Pata, Ricercatore in Chirurgia Generale all’Università della Calabria e Dirigente Medico, dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale, all’Azienda Ospedaliera di Cosenza. La lettura sintetizza un lavoro di ricerca che si è tradotto nel primo articolo scientifico in inglese sulla figura e le opere di Bruno da Longobucco, pubblicato nel 2022.

PREMIAZIONI E PROIEZIONE DELLO SPOT SUI MID DELLA REGIONE CALABRIA

Prima della consegna dell’ambito riconoscimento ai premiati scelti per questa nuova edizione del Premio Internazionale, si terra anche la proiezione e presentazione di DOVE TUTTO è COMINCIATO, lo spot ufficiale sui Marcatori Identitari Distintivi (MID) con l’attrice Annalisa Insardà, progetto culturale scritto da Lenin Montesanto, prodotto dalla stessa Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying per Arsac, girato da Roka Produzioni nel Campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia, presentato ufficialmente dall’assessore regionale Gianluca Gallo a conclusione del Vinitaly and the City 2025 a Sybaris e che, proiettato in diversi eventi estivi in tutte e cinque le provincie continua ad essere virale sui social, con milioni di visualizzazioni.