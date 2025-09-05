𝐍𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐫𝐝𝐚𝐧𝐭𝐞 del “nuovo corso politico” e delle istituzioni locali 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐌𝐞𝐥𝐢𝐬𝐬𝐚 𝐭𝐨𝐜𝐜𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐬𝐚 𝐯𝐮𝐨𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐫 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐥’𝐚𝐮𝐭𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐚 𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 ed è stata così condannata ad essere una semplice succursale.

𝐓𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐜𝐢𝐨̀ 𝐞̀ 𝐩𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐢, 𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐦𝐞𝐥𝐢𝐬𝐬𝐞𝐬𝐢, 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞!

Diventa inaccettabile, altresì, l’assordante silenzio su questo tema da parte dell’amministrazione comunale “𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐨 & 𝐂𝐨”. Gli stessi che, lo ricordiamo, 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐮𝐬𝐚𝐯𝐚𝐧𝐨 𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 “𝐌𝐨𝐯𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐌𝐞𝐥𝐢𝐬𝐬𝐚” 𝐩𝐞𝐫 𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐚𝐠𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐞 𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐞𝐥𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐬𝐮𝐥 𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐩𝐨𝐢, 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐭𝐭𝐢, 𝐚𝐩𝐩𝐢𝐚𝐭𝐭𝐢𝐫𝐬𝐢 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐡𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐢𝐬𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐠𝐥𝐢 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐌𝐞𝐥𝐢𝐬𝐬𝐚. Piegandosi totalmente, contrariamente a quanto gli stessi avevano annunciato prima della campagna elettorale, alla decisione e 𝐧𝐨𝐧 𝐟𝐚𝐜𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐞̀ 𝐧𝐞𝐥 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐨.

Oggi 𝐬𝐭𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐯𝐢𝐯𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐭𝐫𝐢𝐬𝐭𝐞𝐳𝐳𝐚, a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, nell’immaginare che tale “scellerata” determinazione è diventata realtà. 𝐅𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐢 𝐫𝐢𝐦𝐩𝐢𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐞 𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐟𝐨𝐠𝐡𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐓𝐀 che prima di tutti, e forse più di tutti, stanno vivendo già sulla loro pelle le difficoltà che tutto questo comporta. Quanto 𝐦𝐚𝐥𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝐯𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐠𝐥𝐢 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢 𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐠𝐫𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐬𝐯𝐮𝐨𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐟𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞, nel tempo sempre gentile e disponibile.

𝐄𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐩𝐚𝐭𝐢 𝐚𝐥𝐥’𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐢 𝐕𝐞𝐫𝐳𝐢𝐧𝐨, che lo ricordiamo si trova ad un’ora di macchina da Melissa con una strada che certamente non è delle migliori, 𝐧𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐧𝐞𝐬𝐬𝐮𝐧𝐚 𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐚 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞, 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐠𝐞𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐚.

𝐌𝐚 𝐚𝐥 𝐝𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐬𝐢 𝐞̀ 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐚 𝐛𝐞𝐟𝐟𝐚 𝐜𝐚𝐫𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢!

In data 28 agosto abbiamo appreso dal Miur che il nuovo istituto Verzino – 𝐌𝐞𝐥𝐢𝐬𝐬𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐯𝐫𝐚̀ 𝐧𝐞𝐦𝐦𝐞𝐧𝐨 𝐮𝐧 𝐬𝐮𝐨 𝐃𝐢𝐫𝐢𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐦𝐚 𝐮𝐧 𝐑𝐞𝐠𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞. Tutto questo andrà senza dubbio ad aggravare una situazione già di per se insostenibile e per nulla conveniente ad alunni e famiglie Melissesi.

Il tutto, anche questo, 𝐧𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐫𝐝𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧’𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐢 che quotidianamente si trova ad affrontare la nostra comunità.

Riteniamo, come cittadini e come dirigenti politici, di riservarci ogni azione possibile utile a 𝐬𝐦𝐮𝐨𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐜𝐨𝐬𝐚 che possa provare a risolvere il problema. E rimaniamo a disposizione del consiglio comunale qualora decida di far valere il suo 𝐩𝐞𝐬𝐨 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐨 – 𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 richiamando gli enti preposti a rivedere tale decisione in futuro e ripristinare i 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢 ad avere un istituto autonomo con una propria dirigenza.

Melissa Bene Comune – Gruppo Consiliare