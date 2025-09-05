Nel pomeriggio del 3 settembre 2025, a Mesoraca (KR), i Carabinieri della locale Stazione, supportati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro e da un equipaggio dell’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, hanno portato a termine una mirata attività di contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti.

Grazie a un’attenta attività info-investigativa, con il controllo dall’alto effettuato con l’ausilio dell’elicottero, i militari hanno individuato in località Sant’Angelo una coltivazione di canapa indiana totalmente occultata tra la vegetazione. Nel terreno, sito in una zona impervia, erano presenti complessivamente 80 piante di cannabis, successivamente estirpate e poste sotto sequestro.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione e repressione che il Comando Provinciale dei carabinieri di Crotone, coordinati costantemente dalla Procura della Repubblica guidata dal Procuratore Domenico GUARASCIO, sta conducendo su tutto il territorio provinciale per contrastare la diffusione delle droghe e sottrarre guadagni illeciti alla criminalità. Il sequestro odierno, che avrebbe potuto consentire la produzione di diverse decine di chilogrammi di marijuana, pari a oltre 50.000 dosi da immettere sul mercato illecito per un valore stimato superiore ai 200.000 euro, rappresenta un’ulteriore testimonianza della costante attenzione dell’Arma nel contrasto allo spaccio e alla produzione di sostanze stupefacenti, a tutela dei giovani e delle fasce più vulnerabili della popolazione. L’operazione conferma, ancora una volta, l’efficace sinergia tra i Reparti territoriali dell’Arma e l’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, il cui supporto rappresenta un elemento imprescindibile per il conseguimento di significativi risultati operativi. Sono in corso indagini finalizzate a risalire agli autori della piantagione, sui quali si concentrano gli approfondimenti investigativi dei Carabinieri.