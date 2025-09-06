Continuavano a 𝘀𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲 davanti all’ingresso dell’ex isola ecologica, in piena area industriale, convinti di poterlo fare impunemente. Alcuni soggetti, 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗶𝘂’ 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗮 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮, conferivano ingombranti, cassette di polistirolo e rifiuti solidi urbani a qualsiasi ora del giorno.

Le telecamere della 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐢𝐫𝐨’ 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐚, però, hanno ripreso le condotte illecite, documentando episodi avvenuti negli ultimi quindici giorni. Nonostante le bonifiche effettuate dall’ente, l’area veniva nuovamente utilizzata come discarica abusiva.

Nei giorni successivi 𝗮𝗹𝗹’𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗶𝗻 𝘃𝗶𝗴𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗗.𝗟. 𝟭𝟭𝟲/𝟮𝟬𝟮𝟱, che ha 𝗶𝗻𝗮𝘀𝗽𝗿𝗶𝘁𝗼 𝗹𝗲 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 a carico di chi abbandona rifiuti, diversi cittadini hanno continuato a trasgredire. Per le violazioni accertate sono state emesse, ed in corso di notificazioni, 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮 𝟳.𝟴𝟬𝟬 𝗲𝘂𝗿𝗼.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Inoltre, in applicazione delle nuove disposizioni normative, copia degli atti saranno trasmessi alla Prefettura competente per la valutazione delle sanzioni accessorie: sospensione della patente, fermo amministrativo del veicolo o, nei casi più gravi, il sequestro del mezzo ai fini della confisca.

𝐈𝐥 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐠𝐢𝐨 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐚𝐫𝐢 ha espresso apprezzamento per l’attività svolta dalla Polizia Locale, sottolineando come simili comportamenti danneggino il decoro urbano e comportino costi aggiuntivi per l’amministrazione. « 𝐶𝑜𝑛 𝑙’𝑖𝑛𝑎𝑠𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 – ha dichiarato il primo cittadino – 𝑐𝑖 𝑎𝑢𝑔𝑢𝑟𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑖 𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎’ 𝑑𝑎 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖 𝑓𝑒𝑛𝑜𝑚𝑒𝑛𝑖».