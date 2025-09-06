Egregio Presidente Occhiuto, egregi segretari Vincenzo Chiaromonte Responsabile Nazionale Area Sud, Segretario Regionale Calabria di Libertà è Democrazia Alberto Vallone, Segretari Provinciali Crotone Fabio Pisciuneri, Catanzaro e Vibo Angela Stranges, Reggio Calabria e Cosenza Eraldo Rizzuti,

in qualità di Presidente e Coordinatore nazionale di Libertà è Democrazia, desidero vivamente ringraziarvi per la fiducia e la stima dimostrata nei confronti del nostro partito Libertà è Democrazia con la proposta di candidatura alle prossime elezioni regionali di Fabio Pisciuneri e Vincenzo Chiaromonte. Per il nostro partito è motivo di orgoglio che i nostri candidati siano stati presi in considerazione per un ruolo così significativo e delicato.

Tuttavia, dopo un’attenta riflessione e un confronto approfondito con il nostro direttivo regionale e con alcuni interlocutori locali, sono giunto alla conclusione che Libertà è Democrazia, in questa fase, non possa accettare le candidature proposte ai nostri dirigenti.

Le motivazioni sono legate principalmente ai tempi ristretti a disposizione, che non consentirebbero una preparazione adeguata né una campagna elettorale efficace, soprattutto in un contesto come quello di Cosenza e Crotone, dove altri candidati sono già attivamente impegnati da diverse settimane.

I tempi sono molto stretti e la proposta è arrivata in ritardo e rischierebbe di risultare non solo poco incisiva, ma anche potenzialmente dannosa per l’immagine del partito. Il rispetto per il progetto politico e per la comunità debba sempre prevalere.

Libertà è Democrazia, un partito nuovo e non un nuovo partito, rimane a disposizione a sostenere i candidati del CDx e i candidati delle liste del Presidente senza nessun dubbio e incertezza.

Giancarlo Affatato, Presidente e Coordinatore Nazionale di Libertà è Democrazia

