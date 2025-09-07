TABELLINO
CROTONE: Merelli; Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale (39’st Berra), Guerra; Vinicius (26’st Gallo), Sandri; Zunno (26’st Piovanello), Murano (26’st Perlingieri), Maggio (29’st Stronati), Gomez. A disp.: Sala, Martino, Vrenna, Marazzotti, Groppelli, Bruno, Calvano, Leo, Cocetta. All. Longo
COSENZA: Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, Ferrara; Langella, Contiliano, Kouan (1’st Begheldo ), Cannavò (16’st Ricciardi), Florenzi; Mazzocchi (42’st Achour). A disp. : Pompei, Barone, D’Orazio, Rocco, Contiliano, Ragone, Arioli, Silvestri, Novello. All. Buscè
Arbitro: Gianquinto di Parma
Ammoniti: Kouan (Co), Vinicius (Cr), Cannavò (Co), Dametto (Co), Guerra (Cr), Sandri (Cr)
Spettatori: 6.243
