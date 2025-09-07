Nei giorni scorsi, a Cirò Marina, nell’ambito dell’implementazione dei servizi di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale di Crotone, i Carabinieri della locale Compagnia, unitamente a personale del 14° Battaglione Carabinieri Calabria di Vibo Valentia hanno effettuato degli specifici controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei fenomeni dell’allaccio abusivo alle reti elettrica e idrica. In particolare, con il supporto di personale tecnico verificatore della società E – Distribuzione s.p.a e dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cirò Marina, un uomo di sessantanove anni è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone poiché, nella propria abitazione, mediante sistemi di bypass, sottraeva energia elettrica alla relativa società non permettendone la misurazione e, analogamente, sottraeva acqua potabile dalla rete idrica pubblica. Gli impianti abusivi sono stati rimossi e posti in sequestro dai militari, mentre l’uomo dovrà rispondere di furto aggravato.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT