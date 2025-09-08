Cirò – Il Comune di Cirò ha annunciato una nuova iniziativa a sostegno delle famiglie, che prevede l’utilizzo dei buoni spesa Donacod per abbassare i costi dei servizi scolastici, in particolare quelli legati alla mensa e al trasporto con lo scuolabus. La misura è stata resa nota ieri dal sindaco Mario Sculco e dall’assessore al ramo Teresa Bruno, i quali hanno sottolineato come l’obiettivo principale sia duplice: da un lato alleggerire il peso economico che grava sulle famiglie, soprattutto in un periodo di forte difficoltà socio-economica, dall’altro promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei servizi comunali.

Attraverso questa iniziativa, i nuclei familiari residenti a Cirò potranno utilizzare i buoni Donacod, raccolti sia negli esercizi commerciali aderenti sul territorio sia tramite acquisti online, per ridurre le spese relative alla mensa scolastica e al servizio di scuolabus. In questo modo, ogni acquisto effettuato negli esercizi convenzionati si tradurrà in un concreto beneficio per i figli in età scolare. L’assessore Bruno ha spiegato che l’introduzione della piattaforma Donacod permetterà non solo di ridurre i costi a carico delle famiglie, ma anche di rendere più efficiente la gestione dei servizi scolastici: la digitalizzazione, infatti, consentirà un monitoraggio puntuale dei pagamenti, una maggiore trasparenza e la possibilità di snellire le procedure burocratiche, spesso motivo di rallentamenti e disagi. “In un momento storico segnato dalla crisi economica – ha affermato l’assessore – dove molte famiglie vivono con un solo reddito o affrontano situazioni di disoccupazione, questa misura rappresenta un sostegno concreto e immediato.

Ancora di più per quei nuclei con più figli che frequentano la scuola e che devono far fronte a spese quotidiane sempre più gravose”. L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma del Comune volto a supportare il diritto allo studio e l’inclusione sociale, con l’idea che nessun bambino debba essere penalizzato da difficoltà economiche. L’utilizzo dei buoni Donacod diventa così un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, famiglie e attività commerciali locali, creando un circolo virtuoso in grado di sostenere l’economia del territorio e, al tempo stesso, garantire un risparmio reale per i cittadini.