Cirò – Il tratto della statale 106 compreso tra Torretta di Crucoli e Cirò Marina, in territorio di Cirò, è ormai divenuto un vero e proprio simbolo del degrado ambientale. Lungo questa arteria di collegamento si incontrano infatti numerose discariche abusive a cielo aperto, accumuli di rifiuti che deturpano il paesaggio e mettono a rischio ecosistemi di grande valore. La più estesa e visibile si trova proprio nel cuore dell’area SIC (Sito di Interesse Comunitario) delle dune della Marinella e della Ginestra bianca, zone di particolare pregio naturalistico che dovrebbero essere tutelate e valorizzate.

Invece, al posto delle bellezze paesaggistiche e della flora tipica, lo sguardo cade su cumuli di materassi, plastica, vetro e vecchi elettrodomestici abbandonati senza scrupoli nell’area sosta lungo la SS106. L’area è già sottoposta a sequestro penale da parte dei Carabinieri Forestali del nucleo di Cirò, con relativo divieto di accesso, ma nonostante ciò la quantità di rifiuti continua ad aumentare, in attesa che venga organizzata una bonifica e la rimozione completa. È evidente che, senza interventi strutturali, il problema non potrà mai essere risolto.

La realtà è che non si tratta di un caso isolato: le discariche abusive in questo tratto di territorio sono troppe, disseminate in diversi punti e spesso collocate in luoghi nascosti o difficilmente controllabili. A pochi metri dalla discarica principale, ad esempio, ne sorge un’altra di grandi dimensioni sulle sponde del torrente Santa Venere, proprio sotto il ponte ferroviario che si trova a poche centinaia di metri dal mare. Un luogo che, invece di essere mantenuto pulito e valorizzato per la sua vicinanza alla costa, diventa l’ennesimo ricettacolo di rifiuti.

Il problema è noto: si rimuove una discarica e nel giro di pochi giorni ne appare un’altra. È una lotta impari, una corsa senza fine che vede gli enti locali impegnati in costosi interventi di bonifica senza riuscire a interrompere la radice del problema: l’inciviltà di chi continua ad abbandonare rifiuti senza alcun rispetto per l’ambiente e la collettività. Ecco perché occorrono strumenti di prevenzione e deterrenza, non soltanto interventi a posteriori. L’installazione di telecamere-trappola in punti strategici rappresenta oggi l’unico vero strumento in grado di scoraggiare questo fenomeno.

È vero che le telecamere hanno un costo iniziale, ma è altrettanto vero che il prezzo da pagare per lo smaltimento continuo delle discariche abusive è enormemente superiore. Un investimento mirato in sistemi di sorveglianza potrebbe dunque garantire un risparmio a lungo termine e, soprattutto, restituire decoro e dignità al territorio. La tutela dell’ambiente non è solo una questione estetica o economica: significa proteggere la salute dei cittadini, salvaguardare ecosistemi preziosi e mantenere vivo il valore naturale e turistico di aree che dovrebbero essere il fiore all’occhiello della costa ionica. Solo con un’azione decisa, fatta di prevenzione, controllo e sanzioni esemplari, sarà possibile spezzare questa spirale di degrado e restituire alla comunità un territorio pulito e rispettato.