Cirò – Proseguono senza sosta gli interventi di manutenzione e sistemazione delle stradette interpoderali, un impegno da circa ventimila euro provenienti direttamente dal bilancio comunale. I lavori riguardano il ripristino della viabilità rurale attraverso la fornitura e la posa di misto granulometrico di idonea pezzatura, materiale necessario per il livellamento delle sedi stradali e per il riempimento dei tratti maggiormente dissestati.

Dopo le prime aree già interessate dagli interventi nei giorni scorsi, l’opera di manutenzione sta ora interessando diverse località strategiche per l’agricoltura cirotana: Cappellieri, Sant’Angelo, Palombello, Comunello, Campana, Giastretto,Tesoriere, Ciurria Soprano, Brigante, Irto Scuro, Pontino, Corfù e Nibbaddo. Si tratta di zone fortemente caratterizzate dalla presenza di vigneti e terreni agricoli, fondamentali per l’economia del territorio.

Un lavoro ritenuto prioritario dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Sculco, che intende garantire agli agricoltori la possibilità di raggiungere in sicurezza i propri poderi, soprattutto in un periodo cruciale come quello della vendemmia ormai imminente. Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore all’agricoltura e vice sindaco Francesco De Fine, che ha seguito da vicino l’avanzamento degli interventi: “Ogni viticoltore deve essere messo nelle condizioni di poter accedere ai propri vitigni, in particolare durante la raccolta delle uve – ha dichiarato –. Conosciamo bene le difficoltà che gli agricoltori affrontano ogni giorno e sappiamo quanto la viticoltura rappresenti una fonte di sostentamento essenziale per molte famiglie del nostro territorio. Per questo motivo abbiamo scelto di investire risorse dirette, senza attendere ulteriori finanziamenti, così da rispondere in tempi rapidi alle necessità più urgenti”.

Il piano di manutenzione straordinaria delle stradette interpoderali, già avviato in altre zone del comprensorio cirotano, rientra in una più ampia strategia dell’amministrazione comunale finalizzata a valorizzare e sostenere il comparto agricolo, pilastro dell’economia locale. Con la vendemmia ormai alle porte, l’intervento non solo rappresenta un aiuto concreto per gli operatori del settore, ma costituisce anche un segnale tangibile della vicinanza delle istituzioni alle esigenze reali della comunità rurale.