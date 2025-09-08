Cirò- Sui cieli di Cirò, stormi di Gruccioni (Merops apiaster), uccelli migratori sociali, coloratissimi e insettivori, che attraversano il Mediterraneo e il Sahara per spostarsi tra le aree di nidificazione e quelle di svernamento in Africa, volano in festa rumorosi verso ovest, mentre il sole tramonta, seguendo correnti e radar invisibili, che li porterà a casa.

Sono uccelli molto sociali che vivono e migrano in colonie, e durante la migrazione a fine estate in Europa formano stormi numerosi, selezionando rotte e punti di sosta strategici, come gole e stretti valichi, per attraversare il Mediterraneo e il Sahara. In Calabria arrivano ad aprile per nidificano in colonie, scavando lunghe gallerie in terreni sabbiosi e argillosi, a Cirò lungo i pendii sabbiosi del cozzo Leone. Si tratta di un un uccello esile, lungo 26-29 cm, con un piumaggio estremamente colorato che include marrone, azzurro, giallo, verde, nero e arancione.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

I giovani hanno penne della coda di lunghezza simile, mentre gli adulti presentano le due timoniere centrali più lunghe. Si nutre principalmente di insetti catturati in volo, con una preferenza per le grandi api e vespe che gli danno il nome(apiaster). E’ una specie indicatore di Ecosistemi Sani: La presenza dei gruccioni è un buon segno per la salute degli ecosistemi rurali e fluviali, ma richiede anche la protezione degli ambienti che frequentano, rappresentano dunque una manifestazione della loro natura sociale e migratoria, contribuendo a uno spettacolo di colori e suoni durante i loro lunghi viaggi.