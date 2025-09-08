Cirò – L’Antico borgo scelto per rappresentare il prestigioso premio Unpli 2025. Tutto pronto per la seconda edizione del Premio UNPLI Crotone, in programma giovedì 5 settembre alle ore 17:30 nello scenario suggestivo del Terrazzo del Polo Museale di Cirò. Un evento che torna a distanza di un anno dalla prima edizione e che, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole consolidarsi come appuntamento annuale di riferimento per la valorizzazione delle personalità e delle realtà che rappresentano al meglio la Calabria.

“Il premio – sottolinea il presidente della Pro Loco di Cirò, Niki De Franco – è nato con l’idea di dare visibilità a chi, con il proprio impegno, porta alto il nome della nostra terra. È un riconoscimento simbolico, ma carico di significato, che intende esaltare non solo il talento individuale, ma anche la passione, la tradizione e il forte senso di comunità che caratterizzano la Calabria”. Tra i protagonisti premiati della serata, spiccano i nomi di Michele Affidato, maestro orafo conosciuto e apprezzato a livello nazionale e internazionale per le sue creazioni legate al mondo dell’arte sacra e delle istituzioni, e di Natale Carvello e Martino Barretta, figure di rilievo del Gal Kroton, impegnati da anni nello sviluppo locale partecipativo e nella promozione delle risorse del territorio.

La manifestazione vedrà la presenza di importanti rappresentanti istituzionali: il sindaco di Cirò, Mario Sculco, il presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari e il vicepresidente Unpli Calabria, Domenico Cerminara. A moderare la cerimonia sarà Maria Grazia Grande, presidente della Pro Loco di Crotone, che guiderà il pubblico attraverso i momenti salienti della premiazione. Non mancheranno contributi e riflessioni di rilievo: tra gli interventi in programma, quello dell’avvocato Aldo Truncè del foro di Crotone e di Isabella Sganga, presidente Unpli Crotone, che offriranno spunti sul ruolo delle associazioni e delle istituzioni nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale.

La serata, che si annuncia intensa e partecipata, si concluderà in un clima di festa con una degustazione di prodotti tipici locali preparata dalla Pro Loco di Cirò. Un modo per ribadire come la cultura passi anche attraverso i sapori e le tradizioni gastronomiche, autentica espressione dell’identità di una comunità. Con questa iniziativa, l’UNPLI Crotone conferma la propria volontà di investire nella promozione del territorio, rafforzando legami e creando occasioni di incontro tra istituzioni, associazioni e cittadini. Un premio che, pur giovane, ambisce a crescere e a diventare un appuntamento stabile nel calendario culturale provinciale, e in Cirò ha trovato la sua culla culturale.