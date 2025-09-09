Ecco l’elenco completo dei candidati delle diverse liste in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025. A contendersi la Presidenza della Regione saranno tre nomi: Roberto Occhiuto per il centrodestra, Pasquale Tridico per il Campo largo e Francesco Toscano per Democrazia Sovrana e Popolare.
Liste e candidati a sostegno di Roberto Occhiuto Presidente
Forza Italia
Circoscrizione Nord
- Gianluca Gallo
- Pasqualina Straface
- Antonella Blandi
- Piercarlo Chiappetta
- Antonio De Caprio
- Francesca Impieri
- Angela Morrone
- Antonio Russo
- Elisabetta Santoianni
Circoscrizione Centro
- Antonello Talerico
- Elisabetta Aiello
- Maria Ylenia Fera
- Sergio Ferrari
- Dionesi Antonella Grandinetti
- Maria Grazia Pianura
- Marco Polimeni
- Saverio Russo
Circoscrizione Sud
- Salvatore Cirillo
- Domenico Giannetta
- Serena Anghelone
- Rocco Biasi
- Concetta Scarcella
- Virginia Parisi
- Antonino Zimbalatti
Lista Occhiuto Presidente
Circoscrizione Nord
- Pierluigi Caputo
- Rosaria Succurro
- Franceschina Bufano
- Marisa Fiammetta Guido
- Cataldo Minò
- Mattia Salimbeni
- Giuseppina Vano
- Vincenzo Ventimiglia
- Ugo Vetere
Circoscrizione Centro
- Michele Comito
- Emanuele Ionà
- Salvatore Gaetano
- Filippo Antonio Capellupo
- Antonia Fiamingo
- Rosina Lombardo
- Maria Molinaro
- Frank Mario Santacroce
Circoscrizione Sud
- Giacomo Crinò
- Fortunata Ieracitano
- Chiara Luccisano
- Eulalia Micheli
- Antonino Parrello
- Raffaele Sainato
- Giuseppe Zampogna
Forza Azzurri
Circoscrizione Nord
- Umberto De Luca
- Gregorio Iannotta
- Francesca Greco
- Felicità Laurito
- Francesco Bernardo
- Leonardo De Marco
- Daniela Carlucci
- Massimo Nardi
- Luisa Gatto
Circoscrizione Centro
- Francesco Afflitto
- Salvatore Mascaro
- Carla Caddeo
- Patrizia Crapella
- Cosimo De Pinto
- Giuseppe De Vita
- Antonio Mungo
- Giuseppina Staropoli
Circoscrizione Sud
- Gabriella Castelletti
- Roberta Caldovino
- Antonio Condoleo
- Giuliana Barberi
- Enzo Rocco Bartolo
- Giuseppe Nucera
- Giuseppe Ventra
Fratelli d’Italia
Circoscrizione Nord
- Angelo Brutto
- Luciana De Francesco
- Anna De Gaio
- Dora Mauro
- Sabrina Mannarino
- Pietro Molinaro
- Attilio Parrotta
- Rosa Pignataro
Circoscrizione Centro
- Wanda Ferro
- Antonio Montuoro
- Filippo Pietropaolo
- Simona Ferraina
- Dalila Nesci
- Domenico Perri
- Teresa Ruberto
- Antonio Schiavello
Circoscrizione Sud
- Giovanni Calabrese
- Marco Cascarano
- Ramona Calafiore
- Giovanna Cusumano
- Daniela Iriti
- Francesco Praticò
- Stefano Princi
Lega
Circoscrizione Nord
- Katya Gentile
- Orlandino Greco
- Emira Ciodaro
- Antonio Belmonte
- Marianna Ardillo
- Santo Capalbo
- Michele Covello
- Maria Annunziata De Marco
- Giovanni Schiavelli
Circoscrizione Centro
- Filippo Mancuso
- Pietro Raso
- Maria Limardo
- Gianpaolo Bevilacqua
- Elisenia Laudari
- Cosima Teresa Miletta
- Silvia Parente
- Maria Teresa Stirparo
Circoscrizione Sud
- Giuseppe Gelardi
- Giuseppe Mattiani
- Caterina Maria Capponi
- Daniela Demetrio
- Armando Neri
- Francesco Sarica
- Anna Maria Stanganelli
Noi Moderati
Circoscrizione Nord
- Enrico Caligiuri
- Sergio Giannino Del Giudice
- Davide Gravina
- Marilena Lanzino
- Cinzia Mauro
- Ermelinda Mazzei
- Riccardo Rosa
- Elisa Scalercio
- Adele Sirimarco
Circoscrizione Centro
- Lea Concolino
- Valeria Fedele
- Gennaro Lerose
- Pascasio Matacera
- Giuseppina Mellace
- Vito Pitaro
- Michele Rosato
- Antonio Giuseppe Sciumbata
Circoscrizione Sud
- Antonino Crea
- Francesca Eroi
- Orlando Fazzolari
- Antonio Malara
- Maria Marilena Mammone
- Maria Grazia “Mary” Pascale
- Gaetano Rao
Sud Chiama Nord – Partito Animalista
Circoscrizione Nord
- Sara Mauro
- Virgilio Minniti
- Simona Casadei
- Isabella Campana
- Antonio Raddi
- Anna Capitano
- Patrik Palumbo
- Carmelo Asta
- Alessandro Palazzolo
Circoscrizione Centro
- Antonio Azzalini
- Anna Casaburi
- Vittorio Saladino
- Samanta Gallo
- Salvatore Pittella
- Vincenzo Giuseppe Sestito
- Emilia Maria Mazzuca
- Ida Passalis
Circoscrizione Sud
- Marilene Bonavita
- Giuseppe Adamo
- Andrea Marino
- Ilaria Paolillo
- Federica Candido
- Vincenzo Surace
- Dario Salvatore Borrelli
Libertas – UDC
Circoscrizione Nord
- Anna Vigliaturo
- Vincenzo Borrelli
- Massimiliano Ercole
- Antonietta Fazio
- Gennaro Licursi
- Cataldo Antonio Russo
- Domenico Piattello
- Rosetta Crisci
- Cinzia Naccarato
Circoscrizione Centro
- Salvatore Bulzomì
- Gerlando Cuffaro
- Rosa Procopio
- Mariana Iammello
- Anna Pesce
- Vincenzo Fulvio Attisani
- Giuseppe Isabella
- Romano Loielo
Circoscrizione Sud
- Marilene Bonavita
- Giuseppe Adamo
- Andrea Marino
- Ilaria Paolillo
- Federica Candido
- Vincenzo Surace
- Dario Salvatore Borrelli
Liste e candidati a sostegno di Pasquale Tridico Presidente
Partito Democratico
Circoscrizione Nord
- Giuseppe Mazzuca
- Enza Bruno Bossio
- Franco Iacucci
- Pino Capalbo
- Francesca Dorato
- Catia Filippo
- Mimmo Lo Polito
- Rosellina Madeo
- Rosanna Mazzia
Circoscrizione Centro
- Ernesto Alecci
- Amalia Bruni
- Raffaele Mammoliti
- Giusy Iemma
- Leo Barberio
- Alessandra Pugliese
- Elisabeth Sacco
- Luigi Tassone
Circoscrizione Sud
- Giuseppe Falcomatà
- Giovanni Muraca
- Patrizia Morabito
- Lucia Nucera
- Maria Teresa Floccari
- Giuseppe Ranuccio
- Vincenzo Maesano
Movimento 5 Stelle
Circoscrizione Nord
- Elisa Genova Scutellà
- Davide Tavernise
- Giuseppe Giorno
- Veronica Buffone
- Massimiliano Battaglia
- Teresa Sicoli
- Gianfranco Orsomarso
- Concetta Cuparo
- Antonio Maiolino
Circoscrizione Centro
- Elisabetta Maria Barbuto
- Luigi Antonio Stranieri
- Marco Miceli
- Chiara Patertì
- Daniela Francesca Iannazzo
- Antonio Bevilacqua
- Olinda Suriano
- Terri Boemi
Circoscrizione Sud
- Giovanna Milena Roschetti
- Antonio Germanò
- Benedetta Genovese
- Ismaele Ottavio Caruso
- Rosario Antipasqua
- Filippo Zavaglia
- Elisa Scutellà
Lista Tridico Presidente
Circoscrizione Nord
- Biancamaria Rende
- Daniela Bonofiglio
- Rosa Principe
- Stefania Rota
- Marcello Silvestro Ranieri Filippelli
- Edoardo “Antonello” Giudiceandrea
- Ferdinando Laghi
- Giovanbattista Nicoletti
- Ferdinando Nociti
Circoscrizione Centro
- Paola Petronio
- Maria Rosaria Franzè
- Angela Cristina Medaglia
- Monica Nardi
- Vincenzo Bruno
- Francesco Del Giudice
- Giovanni Primerano
- Filippo Sestito
Circoscrizione Sud
- Caterina Trecroci
- Irene Calabrò
- Rosalba Larosa
- Fabio Foti
- Domenico Gattuso
- Michele Mileto
- Saverio Pazzano
Democratici Progressisti
Circoscrizione Nord
- Umberto Federico
- Giuseppina Rachele Incarnato
- Domenico La Cava
- Filomena Presta
- Donatella Donato
- Giuseppe Pugliese
- Maria Assunta Lattuca
- Biagio Caligiuri
- Francesco De Cicco
Circoscrizione Centro
- Antonio Belcastro
- Vincenzo Costantino
- Carmela Milena Liotta
- Luciana Loprete
- Laura Moschella
- Francesco Pitaro
- Giuseppe Scali
- Stefano Soriano
Circoscrizione Sud
- Nino De Gaetano
- Caterina Belcastro
- Giuggy Palmenta
- Carmelo Versace
- Antonio Morabito
- Marcella Borrello
- Alessandra Papandrea
Alleanza Verdi – Sinistra
Circoscrizione Nord
- Domenico Lucano
- Donatella Di Cesare
- Giuseppe Campana
- Giorgia Giampietro
- Michele Cosentino
- Annunziata Turano
- Francesco Giacomo Pignataro
- Walter Nocito
- Maria Pia Funaro
Circoscrizione Centro
- Antonio Lo Schiavo
- Raffaella Cosentino
- Gianmichele Bosco
- Margherita Perri
- Sergio Genco
- Alessia Piperno
- Domenico Villì
- Bernadette Serratore
Circoscrizione Sud
- Donatella Di Cesare
- Mimmo Lucano
- Demetrio Delfino
- Patrizia Gambardella
- Salvatore Fuda
- Sonia Patti
- Michele Tripodi
Casa dei riformisti
Circoscrizione Nord
- Filomena Greco
- Amerigo Castiglione
- Francesca Cufone
- Gabriella De Seta
- Gianmarco Manfrinato
- Lucantonio Nicoletti
- Cosimo Savastano
- Norina Scorza
- Giuseppe Graziano
Circoscrizione Centro
- Francesco De Nisi
- Emanuela Capalbo
- Carmen Carceo
- Giuseppe Condello
- Francesco De Nardo
- Serena Del Negro
- Francesco Muraca
- Raffaella Ruberto
Circoscrizione Sud
- Gabriella Andriani
- Angiolina Borgese
- Cristian Cosimi
- Amedeo Di Tillo
- Giuseppe Mammoliti
- Jessina Fiorentina Pisani
- Domenico Pirrotta
Liste e candidati a sostegno di Francesco Toscano Presidente
Democrazia Sovrana e Popolare
Circoscrizione Nord
- Marco Rizzo
- Caterina Villì
- Francesco Toscano
- Alessandro Buccieri
- Luigi Caputo
- Claudia Castro
- Luca Filippelli
- Rosa Gaudio
- Paola Marinaccio
Circoscrizione Centro
- Francesco Toscano
- Marco Rizzo
- Caterina Villì
- Michele Caruso
- Giuseppe Pulvirenti
- Antonietta Veneziano
- Maria Giovanna Zavaglia
Circoscrizione Sud
- Francesco Toscano
- Marco Rizzo
- Giuseppe Triolo
- Maria Luisa Campolo
- Felicia Fortugno
- Domenica Francesca Greco
- Antonino Pugliese
