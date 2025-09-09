Ecco l’elenco completo dei candidati delle diverse liste in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025. A contendersi la Presidenza della Regione saranno tre nomi: Roberto Occhiuto per il centrodestra, Pasquale Tridico per il Campo largo e Francesco Toscano per Democrazia Sovrana e Popolare.

Liste e candidati a sostegno di Roberto Occhiuto Presidente

Forza Italia

Circoscrizione Nord

Gianluca Gallo

Pasqualina Straface

Antonella Blandi

Piercarlo Chiappetta

Antonio De Caprio

Francesca Impieri

Angela Morrone

Antonio Russo

Elisabetta Santoianni

Circoscrizione Centro

Antonello Talerico

Elisabetta Aiello

Maria Ylenia Fera

Sergio Ferrari

Dionesi Antonella Grandinetti

Maria Grazia Pianura

Marco Polimeni

Saverio Russo

Circoscrizione Sud

Salvatore Cirillo

Domenico Giannetta

Serena Anghelone

Rocco Biasi

Concetta Scarcella

Virginia Parisi

Antonino Zimbalatti

Lista Occhiuto Presidente

Circoscrizione Nord

Pierluigi Caputo

Rosaria Succurro

Franceschina Bufano

Marisa Fiammetta Guido

Cataldo Minò

Mattia Salimbeni

Giuseppina Vano

Vincenzo Ventimiglia

Ugo Vetere

Circoscrizione Centro

Michele Comito

Emanuele Ionà

Salvatore Gaetano

Filippo Antonio Capellupo

Antonia Fiamingo

Rosina Lombardo

Maria Molinaro

Frank Mario Santacroce

Circoscrizione Sud

Giacomo Crinò

Fortunata Ieracitano

Chiara Luccisano

Eulalia Micheli

Antonino Parrello

Raffaele Sainato

Giuseppe Zampogna

Forza Azzurri

Circoscrizione Nord

Umberto De Luca

Gregorio Iannotta

Francesca Greco

Felicità Laurito

Francesco Bernardo

Leonardo De Marco

Daniela Carlucci

Massimo Nardi

Luisa Gatto

Circoscrizione Centro

Francesco Afflitto

Salvatore Mascaro

Carla Caddeo

Patrizia Crapella

Cosimo De Pinto

Giuseppe De Vita

Antonio Mungo

Giuseppina Staropoli

Circoscrizione Sud

Gabriella Castelletti

Roberta Caldovino

Antonio Condoleo

Giuliana Barberi

Enzo Rocco Bartolo

Giuseppe Nucera

Giuseppe Ventra

Fratelli d’Italia

Circoscrizione Nord

Angelo Brutto

Luciana De Francesco

Anna De Gaio

Dora Mauro

Sabrina Mannarino

Pietro Molinaro

Attilio Parrotta

Rosa Pignataro

Circoscrizione Centro

Wanda Ferro

Antonio Montuoro

Filippo Pietropaolo

Simona Ferraina

Dalila Nesci

Domenico Perri

Teresa Ruberto

Antonio Schiavello

Circoscrizione Sud

Giovanni Calabrese

Marco Cascarano

Ramona Calafiore

Giovanna Cusumano

Daniela Iriti

Francesco Praticò

Stefano Princi

Lega

Circoscrizione Nord

Katya Gentile

Orlandino Greco

Emira Ciodaro

Antonio Belmonte

Marianna Ardillo

Santo Capalbo

Michele Covello

Maria Annunziata De Marco

Giovanni Schiavelli

Circoscrizione Centro

Filippo Mancuso

Pietro Raso

Maria Limardo

Gianpaolo Bevilacqua

Elisenia Laudari

Cosima Teresa Miletta

Silvia Parente

Maria Teresa Stirparo

Circoscrizione Sud

Giuseppe Gelardi

Giuseppe Mattiani

Caterina Maria Capponi

Daniela Demetrio

Armando Neri

Francesco Sarica

Anna Maria Stanganelli

Noi Moderati

Circoscrizione Nord

Enrico Caligiuri

Sergio Giannino Del Giudice

Davide Gravina

Marilena Lanzino

Cinzia Mauro

Ermelinda Mazzei

Riccardo Rosa

Elisa Scalercio

Adele Sirimarco

Circoscrizione Centro

Lea Concolino

Valeria Fedele

Gennaro Lerose

Pascasio Matacera

Giuseppina Mellace

Vito Pitaro

Michele Rosato

Antonio Giuseppe Sciumbata

Circoscrizione Sud

Antonino Crea

Francesca Eroi

Orlando Fazzolari

Antonio Malara

Maria Marilena Mammone

Maria Grazia “Mary” Pascale

Gaetano Rao

Sud Chiama Nord – Partito Animalista

Circoscrizione Nord

Sara Mauro

Virgilio Minniti

Simona Casadei

Isabella Campana

Antonio Raddi

Anna Capitano

Patrik Palumbo

Carmelo Asta

Alessandro Palazzolo

Circoscrizione Centro

Antonio Azzalini

Anna Casaburi

Vittorio Saladino

Samanta Gallo

Salvatore Pittella

Vincenzo Giuseppe Sestito

Emilia Maria Mazzuca

Ida Passalis

Circoscrizione Sud

Marilene Bonavita

Giuseppe Adamo

Andrea Marino

Ilaria Paolillo

Federica Candido

Vincenzo Surace

Dario Salvatore Borrelli

Libertas – UDC

Circoscrizione Nord

Anna Vigliaturo

Vincenzo Borrelli

Massimiliano Ercole

Antonietta Fazio

Gennaro Licursi

Cataldo Antonio Russo

Domenico Piattello

Rosetta Crisci

Cinzia Naccarato

Circoscrizione Centro

Salvatore Bulzomì

Gerlando Cuffaro

Rosa Procopio

Mariana Iammello

Anna Pesce

Vincenzo Fulvio Attisani

Giuseppe Isabella

Romano Loielo

Circoscrizione Sud

Marilene Bonavita

Giuseppe Adamo

Andrea Marino

Ilaria Paolillo

Federica Candido

Vincenzo Surace

Dario Salvatore Borrelli

Liste e candidati a sostegno di Pasquale Tridico Presidente

Partito Democratico

Circoscrizione Nord

Giuseppe Mazzuca

Enza Bruno Bossio

Franco Iacucci

Pino Capalbo

Francesca Dorato

Catia Filippo

Mimmo Lo Polito

Rosellina Madeo

Rosanna Mazzia

Circoscrizione Centro

Ernesto Alecci

Amalia Bruni

Raffaele Mammoliti

Giusy Iemma

Leo Barberio

Alessandra Pugliese

Elisabeth Sacco

Luigi Tassone

Circoscrizione Sud

Giuseppe Falcomatà

Giovanni Muraca

Patrizia Morabito

Lucia Nucera

Maria Teresa Floccari

Giuseppe Ranuccio

Vincenzo Maesano

Movimento 5 Stelle

Circoscrizione Nord

Elisa Genova Scutellà

Davide Tavernise

Giuseppe Giorno

Veronica Buffone

Massimiliano Battaglia

Teresa Sicoli

Gianfranco Orsomarso

Concetta Cuparo

Antonio Maiolino

Circoscrizione Centro

Elisabetta Maria Barbuto

Luigi Antonio Stranieri

Marco Miceli

Chiara Patertì

Daniela Francesca Iannazzo

Antonio Bevilacqua

Olinda Suriano

Terri Boemi

Circoscrizione Sud

Giovanna Milena Roschetti

Antonio Germanò

Benedetta Genovese

Ismaele Ottavio Caruso

Rosario Antipasqua

Filippo Zavaglia

Elisa Scutellà

Lista Tridico Presidente

Circoscrizione Nord

Biancamaria Rende

Daniela Bonofiglio

Rosa Principe

Stefania Rota

Marcello Silvestro Ranieri Filippelli

Edoardo “Antonello” Giudiceandrea

Ferdinando Laghi

Giovanbattista Nicoletti

Ferdinando Nociti

Circoscrizione Centro

Paola Petronio

Maria Rosaria Franzè

Angela Cristina Medaglia

Monica Nardi

Vincenzo Bruno

Francesco Del Giudice

Giovanni Primerano

Filippo Sestito

Circoscrizione Sud

Caterina Trecroci

Irene Calabrò

Rosalba Larosa

Fabio Foti

Domenico Gattuso

Michele Mileto

Saverio Pazzano

Democratici Progressisti

Circoscrizione Nord

Umberto Federico

Giuseppina Rachele Incarnato

Domenico La Cava

Filomena Presta

Donatella Donato

Giuseppe Pugliese

Maria Assunta Lattuca

Biagio Caligiuri

Francesco De Cicco

Circoscrizione Centro

Antonio Belcastro

Vincenzo Costantino

Carmela Milena Liotta

Luciana Loprete

Laura Moschella

Francesco Pitaro

Giuseppe Scali

Stefano Soriano

Circoscrizione Sud

Nino De Gaetano

Caterina Belcastro

Giuggy Palmenta

Carmelo Versace

Antonio Morabito

Marcella Borrello

Alessandra Papandrea

Alleanza Verdi – Sinistra

Circoscrizione Nord

Domenico Lucano

Donatella Di Cesare

Giuseppe Campana

Giorgia Giampietro

Michele Cosentino

Annunziata Turano

Francesco Giacomo Pignataro

Walter Nocito

Maria Pia Funaro

Circoscrizione Centro

Antonio Lo Schiavo

Raffaella Cosentino

Gianmichele Bosco

Margherita Perri

Sergio Genco

Alessia Piperno

Domenico Villì

Bernadette Serratore

Circoscrizione Sud

Donatella Di Cesare

Mimmo Lucano

Demetrio Delfino

Patrizia Gambardella

Salvatore Fuda

Sonia Patti

Michele Tripodi

Casa dei riformisti

Circoscrizione Nord

Filomena Greco

Amerigo Castiglione

Francesca Cufone

Gabriella De Seta

Gianmarco Manfrinato

Lucantonio Nicoletti

Cosimo Savastano

Norina Scorza

Giuseppe Graziano

Circoscrizione Centro

Francesco De Nisi

Emanuela Capalbo

Carmen Carceo

Giuseppe Condello

Francesco De Nardo

Serena Del Negro

Francesco Muraca

Raffaella Ruberto

Circoscrizione Sud

Gabriella Andriani

Angiolina Borgese

Cristian Cosimi

Amedeo Di Tillo

Giuseppe Mammoliti

Jessina Fiorentina Pisani

Domenico Pirrotta

Liste e candidati a sostegno di Francesco Toscano Presidente

Democrazia Sovrana e Popolare

Circoscrizione Nord

Marco Rizzo

Caterina Villì

Francesco Toscano

Alessandro Buccieri

Luigi Caputo

Claudia Castro

Luca Filippelli

Rosa Gaudio

Paola Marinaccio

Circoscrizione Centro

Francesco Toscano

Marco Rizzo

Caterina Villì

Michele Caruso

Giuseppe Pulvirenti

Antonietta Veneziano

Maria Giovanna Zavaglia

Circoscrizione Sud