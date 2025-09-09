Questa mattina il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha accolto e dato il benvenuto ai sei Agenti della Polizia di Stato, mandati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e neo assegnati alla Questura di Crotone, che andranno a potenziare l’organico della Questura pitagorica.

Nel corso dell’incontro, il Questore ha sottolineato l’impegno della Polizia di Stato a salvaguardia dei cittadini, a mantenere trend di sicurezza ispirati ad efficienza e professionalità e ha sottolineato l’importanza del ruolo che la Polizia di Stato svolge quotidianamente nel garantire sicurezza e legalità.

I neo Agenti hanno manifestato il loro massimo impegno a difesa delle fasce vulnerabili della popolazione, pronti a fronteggiare ogni emergenza per garantire i servizi di sicurezza ed accorciare sempre più le distanze tra cittadini e Istituzione.

I nuovi assegnati, che vantano già una pregressa esperienza in altre realtà territoriali, saranno destinati sin da subito ai diversi uffici e reparti operativi, a supporto delle attività quotidiane della Questura.