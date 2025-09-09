Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:15, quando un incendio di sterpaglie divampato in via Amedeo Avogadro, nei pressi dell’ex zona industriale, si è rapidamente propagato a causa del forte vento, raggiungendo l’interno del recinto di una ditta di smaltimento rifiuti e impresa portuale.

Le fiamme hanno interessato alcuni container e lambito diversi mezzi da cantiere, tra cui camion, cisterne, un rullo compressore e rimorchi. Considerata la gravità della situazione e l’alto numero di veicoli e materiali presenti nell’area, è stato necessario richiedere rinforzi: sul posto sono quindi intervenuti due autobotti, due autopompa, un’autoscala, due mezzi boschivi e il funzionario di servizio, per un totale di quindici unità operative.

Durante le operazioni di spegnimento, si sono verificate tre esplosioni causate da bombole di gas infiammabile contenute in un container coinvolto nell’incendio. Una delle deflagrazioni ha provocato il cedimento di una parete della struttura.

Nonostante la pericolosità dell’intervento e la violenza delle fiamme, fortunatamente non si registrano feriti. Una squadra dei Vigili del Fuoco è ancora impegnata nelle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area per scongiurare ulteriori rischi.