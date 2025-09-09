L’Amministrazione comunale di Petilia Policastro ha reinstallato, realizzandone una completamente nuova, la targa che celebra la “Città del Coraggio Femminile”, simbolo dell’impegno del territorio nella lotta contro ogni forma di violenza e sopraffazione.

La decisione è arrivata dopo che la precedente targa, usurata dal tempo, era stata rimossa per essere sostituita; ciò aveva sollevato polemiche e critiche da parte di qualcuno che aveva paventato un disinteresse dell’Ente verso un tema così delicato ed attuale.

Proprio per tale ragione, l’Amministrazione ha scelto di non limitarsi a un semplice comunicato, ma di rispondere con un’azione tangibile, dimostrando che il proprio impegno sul coraggio femminile è più forte che mai.

Il ripristino della targa, infatti, non è un mero atto formale, ma il segno concreto di una profonda e continua attenzione verso il ruolo cruciale delle donne nella resistenza, sia essa contro le mafie che contro ogni altra forma di violenza.

Il Comune ribadisce con forza che il rispetto, la dignità e la sicurezza delle donne sono valori non negoziabili e che le azioni volte a tutelarli non dipendono dalla visibilità di un simbolo, ma da un lavoro quotidiano e concreto sul territorio.

L’Amministrazione si dichiara dispiaciuta per le strumentalizzazioni che hanno accompagnato la vicenda. In particolare, si è notato come alcune delle critiche più aspre siano giunte da soggetti le cui azioni passate, come ampiamente documentato dalle cronache, non hanno certo rappresentato un esempio di rispetto e tutela delle donne.

Questo tentativo di distorcere la realtà e di gettare un’ombra di discredito sull’operato del Comune è stato respinto con fermezza, ribadendo che la serietà di un’amministrazione si misura con i fatti e non con le accuse di chi non ha mai dato prova di onorare i valori che pretende di difendere.

Con la nuova targa, il Comune di Petilia Policastro vuole inviare un messaggio chiaro: la sua dedizione al “Coraggio Femminile” non è mai venuta meno, riconoscendo una caratteristica che la storia locale ha molte volte raccontato. Il ripristino del simbolo non è la fine di un percorso, ma la conferma di un impegnocostante e ininterrotto per sostenere le donne che si oppongono alla violenza e che ogni giorno lottano per un futuro di libertà e giustizia.